總統蔡英文好像吃了誠實豆沙包，一反常態在國慶演說論述中華民國國家定位，據媒體轉述，蔡英文與幕僚曾為這個問題引發爭辯，年輕幕僚群反對蔡英文從辣台妹變成中華民國派，最後是蔡英文搬出前總統馬英九，讓年輕幕僚群啞口無言。

馬英九何德何能讓蔡英文決定對他「包容」？據報導，蔡的年輕幕僚曾質疑「為什麼要為了馬英九們的鄉愁，去影響國家進展的進度？」蔡的回應是:「馬英九也是我們的國民啊！」幕僚們就閉嘴接受，這場似真似假的包容大戲，劇情未免太矯情。

蔡執政五年多以來，何曾在乎過「馬英九們」、「中華民國派」的感受？在蔡任內兩岸關係嚴重倒退，社會文化交流近乎停擺，這是馬英九們、中華民國派們希望看到的兩岸互動嗎？當蔡總統一筆切抹去民國38年前的歷史，真心愛中華民國的人願意接受嗎？

「善不為官、仁不從政」，與其相信蔡總統在乎馬英九的鄉愁，不如審視台灣外部環境質變的隱憂，共機不斷繞台、美國對拜習會的迫切感、美中內部經濟問題令人不安，駐美機構改名台灣代表處風聲已停，蔡總統應該冷暖自知。

緊抱中華民國四個字，不過就是對內釋放鞏固領導核心信號，逼迫國民黨「靠過去」，進一步拿著中華民國這塊最大公約數的招牌來操弄。

蔡總統從辣台妹變身中華民國隊長，轉換外型可以很快，但心態有沒有改變，恐怕才是應該深究的。

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