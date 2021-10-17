蔡英文總統在國慶演說時，公然說出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。人稱此為「兩國論」升級版。即使此說獲得台灣8成民眾認同，但是對於台灣的實際處境有任何幫助嗎？

以對台灣最為友好，綜合國力世界第一的美國為例，蔡總統依然無法進入華府，台灣駐美國代表處仍然不是大使館，不能懸掛國旗，名稱還是「台北經濟文化代表處」。美軍來台協訓國軍只能秘密進行，而且只能派出24人。

再以全世界最重要的國際組織聯合國為例，台灣仍然被排拒在外。以上種種距離游錫堃所稱的「國家正常化」還相差十萬八千里。

學者分析蔡政府評估中共在明年舉辦冬奧與「二十大」之前，不會有激進的動作。同時美中關係正朝向正面發展，此時此際中共斷不可能對台動武。因此蔡總統才在國慶時拋出「新兩國論」。

眾人皆知游錫堃「有一顆熱愛國家，為國家打拚的心」。念茲在茲就是要使台灣國家正常化，包括制憲正名、台美建交、台灣加入聯合國。

既然蔡政府斷定此時中共不會有激進的動作，更不可能對台動武，蔡總統何不把握這千載難逢的大好時機，一舉將台灣國家正常化？蔡總統難道不知道時機稍縱即逝，等到中共辦完冬奧，習近平又順利獲得「二十大」認可繼續執政，台灣還會有任何翻身的機會嗎？

蔡總統身負台灣國家正常化的重任，卻沒有把握最佳時機做出具體貢獻，實在是愧對游錫堃等「熱愛台灣」的有志之士。

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