總統蔡英文在雙十講話「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」言論，引發兩岸爭議，美國迄今為止尚未就此表態。近日總統府透過特定媒體釋放國慶文告內幕新聞指出，蔡英文打中華民國包容牌未被年輕幕僚接受，最後搬出「馬英九也是我們的國民啊」，媒體形容情境頗為傳神「就這一句話，快要翻桌的年輕幕僚群瞬間靜音」。

總統府年輕幕僚的影響力有多大，外界不得而知，過去親綠學者施正鋒曾暗笑是「7個小矮人」。不過，蔡英文藉此傳達給外界一個清楚的訊息，她仍是民進黨內的中華民國派，頗有說給擔心兩岸能否維持現狀的人聽，最重要的當然是美國。1999年的後李登輝時代，李登輝向德國之聲釋放「特殊國與國關係」時，府內論述國家定位究係採取中華民國憲法，還是國際法（舊金山和約）解釋，兩派也曾相持不下，李登輝最後採取年輕學者蔡英文的中華民國派建議，這也讓蔡英文被獨派認為非我族類的主要原因。

22年後今天的蔡英文，「特殊國與國關係」已經刪除「特殊」緩衝字眼，轉變成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，不再模糊的中華民國派雖然仍不見容於獨派，戰略上更加清晰的「兩國論」，卻有試探美、中反應，打擦邊球的弦外之音，現在府內再搬出「馬英九們」鞏固中華民國派的防線，莫非對美、對中釋疑有限，過彎甩尾不夠漂亮，只好找馬維拉救火？

中華民國是110歲還是72歲？這是馬英九和蔡英文兩個中華民國派最大的不同處，蔡英文就任總統5年多，九二精神的歷史事實不見了、中華民國憲法和兩岸人民關係的維持現狀也不見了，國祚壽命還短少了38歲，真是中華民國的悲哀！

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