在被羅文嘉爆料後，民進黨立委黃國書公開承認，曾經在戒嚴時期擔任情治系統的線民。黃國書證明了，民進黨當年成立，基本上是在蔣經國的默許之下，蔣經國才是台灣民主的阿公。

就像電影「無間道」一樣，假設警方在幫派裡面有一位「臥底」，是不是會希望他越大尾越好，是不是會故意幫他上位，來增加這位「臥底」的份量？

同樣的道理，如果情治系統在民進黨內部有線民，這位線民就等於是有外力相助，會更容易嶄露頭角。施明德曾說，美麗島事件時，「如果辯護律師團沒有國民黨的人，那就不叫威權時期」；而這些有「線人嫌疑」的人，有些當到了民進黨的黨主席、院長，最有名的就是謝長廷，還是現任的駐日代表。

簡言之，黃國書證明了威權時期，蔣經國完全有能力了解黨外的一舉一動。民進黨習慣把自己塑造成反抗者，把國民黨說成萬惡的威權，但民進黨能夠順利創黨，台灣能有今天的民主成績，正是蔣經國「以專制結束專制」的延續。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※