日前，馬英九總統於國慶日在國民黨黨部，對蔡英文總統投書美國期刊「外交事務」（Foreign Affairs），署名使用「President of Taiwan」即台灣總統，表達強烈不滿。而民視新聞在後續的報導指出，馬總統曾於2009年出席薩爾瓦多總統就職典禮的國宴上，與時任美國國務卿希拉蕊，介紹自己是台灣總統一事做出回擊，但仔細端詳，同樣的一句話，在不同的時空背景下，實則有很大的區別。

口語與正式文書的差別

2009年在薩爾瓦多總統就職典禮的國宴上，匯集眾多國家政要，共同在餐會上交流，此時正是拓展國家外交的最佳時機，在如此熱絡的場合，如何快速的向各國代表介紹自己，顯然十分重要。我們從馬總統與美國國務卿希拉蕊，雙方握手寒暄的互動來看，這是個人、非正式接觸，而且應屬於初次見面。在雙方尚不熟識，且周圍環繞眾多媒體記者的場合來說，實則能互動的時間並不多，因此馬總統用「台灣總統」稱呼自己，使用「通稱」的方式來介紹自己的國家，快速幫助對方理解。

而馬總統也在2012年總統大選電視辯論會中，向記者補述說明，馬總統表示：「台灣指的就是中華民國，台灣是通稱」，就像一般人也不會用正式名稱叫荷蘭（尼德蘭）和英國（大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國）一樣。

反觀蔡總統，投書美國期刊「外交事務」（Foreign Affairs），稱自己是「President of Taiwan」十分不合時宜，原因是學術期刊是屬於正式文書，相比於口語應更為嚴謹，且期刊發表不像外交場合有時間緊迫的特性，不需要用「通稱」來幫助對方理解，因此筆者認為蔡英文是有意而為之。

世界上沒有一個國家叫「台灣」

蔡英文曾在就職宣誓時念過誓詞，宣誓自己是中華民國總統，卻對「中華民國」這四個字置若罔聞，在國慶的主視覺設計上，將「中華民國國慶日」英文翻譯稱為「Taiwan National Day」，即台灣國慶日。甚至，企圖將我國駐美機構，「駐美國台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office）更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），其心昭然若揭。

筆者認為，我們國家的正式國名是「中華民國」，而非「台灣」。中華民國是基於國父的三民主義思想，而建立的自由、平等、博愛的國家，有完整的歷史脈絡與理論基礎所組成，其根本思想也融入在現今的國家體制中。而台灣在地理上是一個地名，而非國家正式名稱。目前，中華民國尚未修憲或變更領土，所以領土在形式上還包括大陸地區；而目前實際擁有統治權的地區，也包含台、澎、金、馬等地，若是以台灣為國名，那將外島地區置於何處？（台灣地區與大陸地區人民關係條例第二條第一款之規定，雖將台澎金馬自由地區泛稱「台灣地區」，但從憲法與該條例之體例結構來看，中華民國其實還包括了「大陸地區」呢。）難怪離島民眾對「台灣霸權」也常常不以為然。

而作為一國總統蔡英文，之所以能成為總統，也是依循中華民國憲法，為什麼這麼不願意用「中華民國」這個詞呢？如真的這麼不喜歡中華民國，為何不辭去總統一職，或是發動變更國號的修憲行動呢？

（作者為時事評論員、國立台灣師範大學運動休閒與餐旅管理研究所畢、大九學堂三期學員）

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