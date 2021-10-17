中國大陸和印度一直是微妙的關係，亦敵亦友。一方面，兩國都是金磚國家，還定期舉行峰會，但另一方面印度又是美國印太聯盟的要角，幫助美國一起圍堵中國。龍與象的競爭，從航母到太空，從北方喜馬拉雅山的班公錯湖，一路拚到印度洋的「珍珠鏈」。不可能真爆發戰爭，但在沉悶的氣氛下，又可看到一些精算過的對弈棋局。

10月10日，中印第13輪軍長級會談不歡而散，會後也沒有聯合新聞稿。從去年5月中印邊界爆發衝突，造成20名印度士兵、4名中國士兵死亡之後，雙方已進行過12輪的談判，希望能降低邊界緊張。

一開始因為軍事對峙，大家必須先把部隊拉開，亦即所謂脫離接觸，所以6月就進行了3次談判，然後大概每個月1次。但到11輪以後，談判的間距就愈拉愈長。因為脫離接觸之後還有後面的撤軍，及雙方在邊界的建設等問題，議題愈來愈複雜，會談也愈談愈僵，會後也只能各說各話。

這輪談判破裂的原因，是印方要求中方在普桑平地、溫泉和巴里加斯三地撤軍，恢復到2020年4月的實控線狀態。但是中方已表明這三地位置重要，不可能撤軍，這是底線，且中國在這裡的駐軍也早於2020年4月，因此印度的要求是不合理、不切實際的。

中印邊界的情勢很微妙，因為沒有一條大家都接受的邊界，只有雙方實際控制的實控線。既然是實控線，講的就是實力，以及雙方各自鯨吞蠶食之後的既成事實，不是國際法。所以中方認為，這三地就是我實控的地方，我在這邊的建設又比你進步，要我撤，豈不太不實際？ 所以中國告誡印度，「應珍惜得來不易的局面」。這就是國際政治權力的本質。

中國在與印度談判的同時，也在印度旁邊的小國不丹落了一個棋子。10月14日中國大陸與不丹簽署了《關於加快中不邊界談判「三步走」路線圖的諒解備忘錄》。消息一出，震動了印度。

不丹的外交過去都是印度在指導。2017年中國大陸在靠近不丹邊界的洞朗地區修建公路，引起不丹抗議。而中國軍隊若進駐洞朗，可直接掐住聯絡阿薩姆省和印度本部的西里古里走廊，對印度構成極大威脅。因此印度以幫不丹抵抗中國侵略的理由介入，與中國對峙了70多天。最後雖以雙方撤軍和平收場，但不丹和中國的邊界問題也被搬上了檯面。

不丹和中國談判邊界的過程，印度不可能被蒙在鼓裡，所以檯面下的外交拔河一定也相當熱鬧。但是不丹最後還是選擇走自己的路，小國的外交抉擇就很耐人尋味了。其實尼泊爾也是一樣，他們都屬於印度勢力範圍內的國家，但中國對尼泊爾的經貿外交也著力甚深，這是挖牆腳，但也給了小國一個左右逢源的機會。

中國跟不丹談邊界問題或在測試印度的底線，或也給印度加緊全面解決邊界問題的壓力。印度副總理奈杜在本輪會談前的10月8日，到有領土爭議的阿魯納洽爾邦（即中國的藏南地區）巡視，也在宣示主權。大陸對此表示抗議。中印雙方都有想要的、要不到的、不可能給的，都在下棋。

中印邊界談判，治標容易。若要大家都認清現實，真正解決問題，還需要更多的時間。

（作者為東吳大學政治系教授）