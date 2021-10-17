高雄城中城大火造成46人死亡，原因及責任尚未釐清；新北市又發生生態教學意外的悲劇。兩起事件究竟是天災還是人禍？不管是中央還是地方政府，甚至是司法機關都有責任盡速查明真相，讓失職者先負起該有的責任，以免模糊焦點，給了脫罪的機會。

城中城火災燒出一連串問題，蔡總統宣示要加強危老建物建築管理政策，還說要加速公辦都更、建立社區管理系統，行政院長蘇貞昌依樣畫葫蘆，召開檢討會議，就火災後的建築管理、消防檢查等公共安全精進作為進行檢討。

蘇揆指示由內政部主責，衛福部等相關部會協處，與地方政府共同加速盤點全國老舊建築，若已有公共安全風險疑慮者，內政部應立即啟動相關防護作為，並督導地方政府加強公安檢查、環境清理與消防避難演練。

如同高雄市議員劉德林在質詢時所說，這場大火凸顯高雄市許多老舊建築數十年來，從消防、工安與政府行政效率，完全沒有到位。高雄市就沒有一個大破大立的官員能突破現有框架，這是官僚殺人。

只是，蔡、蘇改革宣示說得洋洋灑灑，卻了無新意，所有工作又落到消防、安檢基層人員身上。民進黨在高雄執政長達20年，見證城中城大樓的凋零衰敗，政府喊改革前難道不該先究責，無論是行政責任或政治責任，要有人得到教訓，才能驚醒還在作夢的官僚體系。現在談危老都更等春秋大夢，實在緩不濟急。

水火無情，人命關天。公共安全是政府在社會管理中無可避免的責任，尤其降低災害發生，減少人命傷亡風險，更是手握公權力的政府職責。蔡、蘇若只說不做，不願負起政治責任，仍讀稿拿修法帶風向卸責，亡者靈前再多的弔唁，也無濟於事。