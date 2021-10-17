多方矚目的《聯合國氣候變化綱要公約》締約方會議COP26即將於11月初在英國召開，會議主題是要檢視《巴黎協議》簽訂6年來各國的減碳成果，以及新冠疫情影響下全球綠能前途，眾多因素匯聚的關鍵字是「氣候變遷」。

本月初以來全球能源短缺的關鍵字也是「氣候變遷」，彷彿地球系統先上演一齣大戲，考驗即將赴會的各國代表。

就在英國外海，入秋以來的天氣頗為詭異，海上的西風軟弱無力，遲遲不起，無法帶動大家寄以厚望的離岸風力發電，而10月冬寒倏至，保暖需求大增，加速液化天然氣、煤的價格上漲。漲風吹向各國，好幾個國家的能源供應突然青黃不接，黎巴嫩全國停電、印度許多燃煤電廠無煤可燒。

中國與澳洲關係惡化，減少自澳洲進口煤炭，導致多省突然缺媒，轉而向天然氣現貨市場搶購，與去年9月相比價格是當時的10倍，卻有行無市。大陸許多大樓停用電梯，許多工廠關閉，全球供應鏈原本已因新冠疫情而失調，現在更捉襟見肘，歐美的聖誕節購物潮因恐慌性搶購而提前湧動，石油價格也隨之水漲船高，10月初美國加油站汽油每加侖3.25美元，而4月時只要1.75美元。

一連串市場、地緣政治、政府間鬥爭，以及再生能源轉換、天氣因素引爆了前所未見的能源危機，如同一檯撞球，氣候失調是一顆逸離軌道的白球，像一頭灰犀牛，東撞西撞，多國能源供應落馬，逼得各國重新檢視能源與減碳間的辯證關係。

減少碳排的目的是要穩定全球氣候，而歐盟各國重大成就之一就是在北海廣設離岸風力發電機，正躊躇滿志之時，原來看好的北海風場突然軟弱無力，今年的初冬又格外的冷，先觸動了歐洲能源供應危機，接著帶動了全球化石能源（天然氣、煤、石油）爭奪戰，第三世界國家原已關閉的煤礦場又緊急被啟動。

在這場方興未艾的全球能源危機中，綠色能源「看天吃飯」的脆弱性被放大彰顯。原先離岸風力因規模不夠而昂貴，在各國努力下終於「規模化」，但結果只是證明能源安全不能依靠「大規模」的離岸風力發電。而俄羅斯成了贏家，總統普丁說，歡迎歐洲各國進口俄羅斯的天然氣，儼然成為新救星；原來引起各方杯葛的波羅地海北溪二號天然氣管線可能因此啟用，天然氣終將成為俄羅斯控制歐洲的能源武器。

這場大戲中最為弔詭的是，陽光與風力發電都依賴天候條件，兩者都被自己意欲保護的對象（全球氣候）打敗。而原本被嫌棄、詬罵、抹黑的煤炭與天然氣一夕之間成為救星，將拯救各國經濟與冬天受凍的人命。可預見的是，聯合國氣候峰會召開的同時，二氧化碳排放量只增不減，各國代表唇槍舌戰之後，一度跌到谷底的核能發電也就後市看好，要捲土重來了！

（作者為國立台灣大學永續地球尖端科學中心兼任教授）