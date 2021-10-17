美國前國務卿萊斯近日指出，中國不會派遣正規部隊攻台，而是透過遙控「親中勢力」，以便顛覆台灣政權。姑且不論她握有多少證據，至少美國政府對於美中建交公報中所認知的「一個中國」政策迄今未變，北京要如何處理兩岸關係是其內政問題，豈容美國說三道四，而且萊斯此言也有挑撥台灣朝野政治衝突的負面影響，極不恰當。

美國若要以正義的姿態斥責北京介入台灣的內政，大可先廢止美中建交公報，轉而承認中華民國並與之復交，如此高調指摘北京方可振振有辭，問題是，美國做得到嗎？既做不到，反而以宗主國的霸道扶植與綁架民進黨政府，驅使台灣為其抗中火線上的馬前卒，對於台灣在野黨的議事攻防缺乏正確認識，任意栽贓扣帽，只為鞏固附庸國內對其效忠的執政黨政權，其干涉他國內政的粗暴野蠻，其厚己薄人的兩套標準，充分顯露後殖民帝國主義的霸權心態。

美國的過氣政客之所以甘冒大不諱，無的放矢，胡亂指摘，若不是卑躬屈膝的民進黨菁英與盲從的綠營群眾，長久迄今慣以從屬國順民的身分仰望美帝的保護與施捨，又何能養大美國政客對台灣頤指氣使的傲慢？萊斯認為我國9月底立法院爆發的肢體衝突，是中國透過台灣內部的「親中勢力」，試圖以各種手段讓台灣政府難以施政。她不僅拿不出任何證據，對於國民黨進行議事杯葛的背後動機與理由，則選擇性地刻意漠視。

但她的發言卻讓綠營菁英見獵心喜，隨之起舞。王定宇透過臉書說，國際表達對台灣內部親中共勢力的擔憂，台灣人在擔憂以外，更要清除這樣的「不安因子」。王乘機借力使力，再次抹紅在野黨，這也是他維持政治聲量的獨門法寶。鄭運鵬則提醒，中國國民黨自己要注意，「你們是被（美國）歸類在哪一個勢力光譜」，好像他自己弄不清楚，只有美國主子說是才是，奴才心態顯露無遺。這些綠營從政菁英唯美國馬首是瞻，就算信口開河，也有源源滾滾的選舉紅利，至於對美國曲意逢迎拍馬，是否自我矮化主權，則全然不放心上。

然而萊斯畢竟曾經位高權重，掌管美國外交事務，目前雖處決策圈外，但也可能扮演側翼角色，故意透過放話，以繪聲繪影的說詞打擊台灣反對勢力，以避免忠誠僕役的民進黨政府無法有效配合美方的意志，並繼續強化台灣民眾對美國的附庸意識，同時也能逼迫國民黨改採「親美遠中」的路線。

若說萊斯對於國民黨主席選舉期間，張亞中重炮轟擊現任主席朱立倫的親美傾向絲毫不知，顯非合理。因此萊斯含沙射影的發言，除了弱化台灣在野黨掣肘執政黨的正當性外，也有向國民黨內統派攤牌的用意。

美國的外交政策向來只為國家利益服務，從無關乎民主與獨裁。美國籌組反中民主同盟也與中國境內的人權現況無關，而是為了阻礙中國快速發展，確保「美國第一」的恆久地位。然而中華民國既是主權獨立的國家，就不該事事配合美國的需求，將自身置於兵凶戰危的處境，反而更該在中美兩強之間維持巧妙的平衡，親中親美都是必須，切莫受別人離間挑撥，而將雞蛋全放在一個籃子裡，否則「今日阿富汗，明日台灣」，殷鑑不遠啊！

（作者為台灣對外關係研究暨發展協會理事長）