高雄市城中城烈焰吞噬46條人命，有人立即翻出2011年台中市阿拉夜店火災9死的舊資料，以當時陳其邁要求台中市長胡志強下台負責的話，也要求這位標榜「暖男」的高雄市長負起政治責任。而當時以「要死幾個才負責」作為政治攻擊武器的陳其邁，只要是心有「常溫」，就應當自行宣布辭職才是真負責的態度。

除了陳其邁被迴力鏢打中，在野黨立委也痛批行政院長蘇貞昌，任內因交通、公安、染疫或打疫苗後不幸喪生的人命至少達1800多條，卻一直賴著不走。看看過去的案例，教育部長蔣彥士因大學生參觀蘇澳港發生死傷船難事件辭職；台灣省政府教育廳長黃昆輝因台中豐原高中禮堂倒塌壓死學生辭職務；2000年八掌溪事件4位工人因搶救不及罹難，行政院副院長游錫堃下台。這些案例發生的事件又何嘗與辭職的首長有職權上的直接關係？但他們辭職是責任政治的表現。按照這種標準，都夠蘇貞昌辭很多次了，但他至今連口頭請辭都沒有過。

至於民選地方首長基於政治責任而辭職的時機，主要是依選民的政治壓力做判斷，但除此之外，若地方首長具有較強的道德感和責任心，面對重大公安事件當然應辭職負起政治責任。更何況，陳其邁狠話說在前，如今好意思「嚴以待人，寬以律己」嗎？

除了政治責任外，民選市長也受到《地方制度法》及相關行政法規的規範，負有「行政責任」。25年前台中市衛爾康大火事件，市長林柏榕遭到監察院彈劾成立，並移送公務員懲戒委員會審理，最終即遭受最重的「休職」懲戒處分。過去被追究行政責任而受懲戒的民選首長所在多有，如台南市長賴清德、台東縣長鄺麗貞、南投縣長李朝卿及屏東縣長蘇嘉全等多人。

由於監察院的彈劾是追究行政責任的前提，面對近30年來傷亡最大的火災公安事件，儘管監察院已某種程度被綠化，卻無可迴避，已有3位監委主動申請調查。不過將來監院的調查報告究竟是為陳其邁護航還是究責，還有待觀察。

陳其邁在災難發生後不久，率相關官員向民眾鞠躬道歉，並表示感到「深切的自責」；其後又對媒體表示「我會負起我的責任」，意味「深切自責」已有了分割的範圍；而他也說「作為高雄大家長，我不會迴避我的責任」，似乎表示他心中存有「家父長制」的威權心態，是不是僅是把「追究他人責任」當成自己不會迴避的責任？

日前行政院長蘇貞昌到高雄回應媒體時說，他已「要求現場要完整保留好，責任也要查究清楚」，看得出來他毫無代表中央政府表達自責之心，而責任能查究清楚的權力就在自己手上，卻竟把要求現場完整保留好拿來「說嘴」。

其實，民進黨政府信奉「權位關天」，而其「自責」常是「以究責他人為己任」，民主社會的責任政治在民進黨政府眼裡根本不屑一顧。

（作者為民主文教基金會執行長）