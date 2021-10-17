陸委會主委邱太三明言兩岸已進入「準戰爭狀態」、國防部長邱國正預估中共2025年將掌握全面攻台的能力，蔡總統國慶演說提出「四個堅持」，大陸國台辦批判這是蔡政府最高調的謀獨挑釁，台海戰爭疑慮再起。台海究竟離戰爭多遠？這個老問題似乎又浮現在眾人面前。

北京武統的條件

大陸國家主席習近平在中共紀念辛亥革命110周年講話中重申，和平統一最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益，但同時也嚴厲警告台獨和美、日等外部勢力：不要低估大陸的堅強決心、堅定意志和強大能力。習近平雖然沒有提及「武統」兩個字，但他的意思相當明確，那就是會爭取和統到仁至義盡，但絕不放棄軍事手段，一旦出現北京視為「踩紅線」的舉動，「武統」必然提前到來。

現在問題在於：究竟何為北京扣動「武統」扳機的條件或時機？若從李登輝、陳水扁任內的經驗看，公投、修憲等法理台獨動作在台灣內部政治牽制下並不能成事，台獨屬於「嘴炮」性質，至於擴展國際空間也沒有成為中共動武的理由，因為主要大國和國際組織不會承認台灣的國家地位，也不會恢復與中華民國的邦交。因此，無論是1995年福建沿海的大型對台軍演，還是2005年大陸頒布《反分裂法》，本質上都是對台三戰、文攻武嚇。2008年台灣政黨輪替後，兩岸在九二共識基礎上展開交流合作的「黃金期」。

再以2016年至今的經驗看，蔡政府基本已經自我否決實現法理台獨的可能性，不想碰，也不敢碰「國家統一前」的憲法前言。其次，由於陸方早就對蔡英文定性為台獨，故此次蔡提出以「互不隸屬」為包裝的新版兩國論，完全在北京意料之中，認定仍屬「嘴炮台獨」範疇，因而只由國台辦出面批判。

變數較大的是國際空間，中共認為美、日對台實質關係的提升，正在一步步接近紅線，但「解決」這個問題的路徑不在台北，而在華府，大陸升高對台軍事施壓的動作，其實是向美國釋出訊號，企圖嚇阻其對台灣的支持。

大陸透過台海軍事動作對美國示警、嚇阻，對美國拜登政府產生了明顯的影響，不但口頭上多次重申一中政策、不支持台獨，拜登任內不再出現國務院、內閣高層官員訪台，至於最近曝光少量美軍常駐台灣，協助戰技訓練，是行之有年的既有安排，但既然有媒體放風、刻意讓外界關注，大陸勢必千方百計施壓，能否延續可能出現變數。大陸以武統為目標的台海實戰訓練，未來只會更頻密、更高調。

下架民進黨為要

可能讓大陸降低台海軍事活動的因素，不會來自美方，更不會來自民進黨，而是台灣人民用選票做出改變，讓認同九二共識、支持兩岸和平與融合的主張上升為台灣意志，讓兩岸恢復到善意溝通、互信交往的正軌，台海戰爭引信就可以拆除。這既符合台灣人民所信仰的自由民主生活方式，也符合大陸「寄希望於台灣同胞」的方針，同時與美國等國際社會對台海和平解決分歧的路徑保持一致方向。

不過，即便2024年民進黨下台，兩岸也不可能走回2008年「只經不政」的老路，因為兩岸關係早已走進深水區，雙方模糊空間的利用價值已經最大化，剩下的政治問題只有清晰化。若從這個角度理解，無論是大陸不斷強化台海軍事控制權，還是蔡政府提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，已經透出為未來「那一天」積累籌碼的意味。因此，蔡總統口中的「互不隸屬」，以及日漸緊緊相擁的中華民國圖騰，固然是其長期台獨策略的一環，但從另一面看，就是未來兩岸必須要面對的政治問題。

中華民國與中華人民共和國都是政府，不是國家，兩岸同屬一個國家，國家統一前，中華民國政府治權不及於大陸地區，中華人民共和國政府治權不及於台灣地區，兩岸應在尊重上述現實的基礎上和平發展，並討論相互融合的機制。

兩岸關係已進入不同以往的新階段，該堅持的就要堅持，該清晰的就要清晰，中共2022年將舉行換屆的二十大，台灣也將進入2024年大選熱季，國共兩黨都需要為對方多著想。如果2024繼續由民進黨執政，兩岸腳本恐怕會是完全不同的另外一套。