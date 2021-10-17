作家吳淡如透露女兒不知道誰是孫中山，大批「塔綠班」湧入她的臉書辱罵，名嘴趙少康也說郭董女兒不知道岳飛是誰，指這兩件事是民進黨去中國化的後果。事實上，近年來的教改，不只內容嚴重去中國化，更是把台灣發展的主軸線硬拉到民進黨這一邊，灌輸孩子大量經過挑選的政治素材，這樣偏狹私心的教育政策，正好印證「歷史是由勝利者書寫的」這句諷刺威權的名言。

淡化國民黨執政成績

網上有台北市某國中的一份社會科試題，政治議題多到讓人嚇一跳，包括民國36年時《中華民國憲法》為何未適用於台灣、講台語被罰、雷震組黨被判刑、韓戰是國民黨的西安事變、228事件與美麗島事件原由、白色恐怖、退出聯合國及現行外交政策等等。

大部分內容冷僻久遠，恐怕連媒體招考記者時都不會問，因為主管大概也不清楚其脈絡；拿這些試題問路人，大部分人也不懂。每道試題的背後，必然在教科書上存在著一整套內容，大量政治試題的背後意味更大量的學習負擔，小孩子要學這麼多沉重的政治議題，下載那麼多半真半假的歷史事件到腦子裡，壓力會不會太大了？

而且，內容也失於片面與偏頗，台灣彷彿只有兩個階段，前面是國民黨獨裁統治，後面是民進黨實現民主。民進黨因此收割了民主改革的歷史功績，成為台灣民主運動的「正統」。國民黨政權的呈現則多是負面形象，例如不在台灣實施憲法、壓制政治異己、製造白色恐怖、丟了聯合國席次、靠韓戰爆發才能保住台灣等等。

美麗島事件詳述了現場是如何「官逼民反」，《兒子的大玩偶》是本土文學興起描寫小人物的作品，這些當然都是事實，但在2000年政權輪替前，國民黨在台執政了半個多世紀，台灣不是只發生了這些事，社會也並沒有民不聊生，否則台灣不會國民所得與教育水準節節升高，成為亞洲四小龍之一。

當年實施國民義務教育、十大建設、全民健保及經濟發展的成果，至今台灣民眾仍受其惠，這表示之前的執政者有過亦有功。至於功過的比例，各人評價不一，有人認為是五五開，有人認為是四六開，但至少不會是一九開吧？

如今教科書不僅把中國列在東亞史的一部分，還刻意淡化國民黨的執政成績，側重在威權壓制民主及外交受挫等部分，把國民黨從台灣的成就切割了出去。在政治正確的素材營造下，過去先賢力抗強權、追求民主的光環都給了民進黨，無視於國民黨執政下社會發展、經濟成長及中產階級崛起，其實無形中澆灌了民主化的土壤，以致於民意成了推動時代巨輪的最大力量。用狹隘的角度回顧歷史，不完整也不公平。

把民進黨史觀當台灣

其實歷史是很多面的，台灣最早期的反對運動很多和大陸共產黨有關，例如謝雪紅就是台共。電玩與電影《返校》描述的基隆中學事件，根本是中共地下黨人案，這些史實都被民進黨略過不提，導致年輕一代腦子裡都刻著「國民黨（獨裁統治）vs.民進黨（民主鬥士）」的印象，為民進黨政權建立長久的選舉優勢。

除了太多沉重的政治議題，試題中許多部分涉及法條、組織法，一般人都不見得了解，對孩子來說實在太艱澀，且答案未必是事實。例如《身心障礙者權益保障法》規定，公立機關員工總人數34人以上，進用身障員工不得低於3%，此政策符合哪項公民素養？A.遵守法律、維護正義；B.積極參與公共事務發揮公德、促進公益；C.理性溝通、相互尊重，標準答案是A。但該法是身障團體全力遊說，得到立委支持，政府才同意立法，用意在給難以覓職的身障人士一個就業保障名額，背景比一個簡單的標準答案更複雜。

看看課本與試題中呈現的歷史面貌，會認為大陸和台灣沒什麼相干，過去台灣人民都活在水深火熱中，是民進黨帶領的民主運動解救了人民，但這和真正的事實是有差距的，課本不應該滿載著沉重的政治素材。你怎麼教孩子，就會有怎樣的未來，這樣的教學內容讓人為台灣前景憂，在野黨對民進黨錯誤的教改應該有立場。