保釣後來發展的結果，一個是漸漸跟留學生脫節，也是有點被孤立起來，如果用左派的語言講，就是「沒有走群眾路線」；另一是當時統獨的矛盾也漸漸升高，因為很多人認為保釣運動後來發展成統一運動，尤其東岸紐約的一些人就開始統一運動，好像保釣運動的新一階段就是統一運動。

那這種狀況下，他們跟「台獨」就是對立的，但是後來台獨聲勢越來越高漲，反而統一的力量越來越小，所以他們就覺得還是要寄希望於台灣人民，要繼續關心台灣。因此他們在1975年左右，就辦了在紐約的《台聲》，其中的代表人物是花俊雄。花俊雄也有參加保釣運動，當時在Pittsburgh（匹茲堡）。但是他們關心台灣的方式跟我們中西部不太一樣，我們是很積極地去支持台灣的運動，他們還是以對外宣傳為主。

到了1983年左右，大陸當時的對台政策就有些改變，要走和平、和談的方法，當時的口號是「寄希望於台灣人民」，就在北京成立一個團體叫做「台灣同胞聯誼會」，簡稱「台聯會」，《台聲》是他們出的刊物。當時他們就是說要聽台灣人民的意見，裡面有些人也是保釣之後過去中國的，就建議說來到美國可以來找我。後來他們知道我們有夏令營，他們也有來參加。

「台獨」基本上可說是到了戰後，當時美國看到共產黨力量強大起來，害怕整個中國被毛澤東拿去，在那種狀況下，他們希望維持台灣不受共產黨控制。還有另外一個原因，是戰爭快要結束的時候，一些日本的極右分子也不甘心台灣又被中國拿回去，他們希望至少把台灣弄成獨立的局面，所以是在這種背景下才出現台獨。

台獨剛開始的時候力量也是很小，後來到了60年代末期，或七十年代初期才開始盛行，那時發生幾個大事件，一是彭明敏逃到海外去（1970年1月），另一是黃文雄及鄭自才暗殺蔣經國（1970年4月24日）。還有台獨本來在日本出了一些刊物，但是因為日本的台灣留學生比較少，所以後來刊物就發行到美國去，美國的留學生中，很多人的背景是所謂的地主，在土改時期對國民黨很不滿的，這些人的子弟後來就很容易傾向台獨。台獨大概就是由這幾股力量集結起來的。

釣運初期，台獨的力量還不是很大，台獨裡面當然有不同的人，但是那時候大部分的台灣人，有很大的比例都有參加保釣運動。我相都還不是很大。他們已經存在一段時間，但力量沒有很大，多數人還不是一定要台獨，還沒有到這個程度。到海外的台灣人，開始的時候，台獨傾向也不一定有，但是他們對台灣會關心，有鄉土感情。當時如果是立場比較明顯、很清楚的台獨人士，他們沒有參加釣運。但當時這種人數不是很多，總之那時候台獨力量還不是很大。

開始的時候，像我們參加保釣都是從台灣來的，一開始也都沒有受到國民黨的號召或什麼，所以他們開始的時候，甚至以為（釣運）是國民黨策動的，要反對日本。但台獨從開始到今天為止，基本上有很大的比例都是親日的。包括前幾年，我們會再搞第二次保釣，就是李登輝認為「釣魚台是日本的」。李登輝就是一個非常典型的台獨。

台獨有些人就是這樣，因為他們依靠日本，他們就認為釣魚台是屬於日本，他們根本不敢得罪日本，他們比國民黨更不敢得罪日本。台獨《台灣民報》指稱台灣對尖閣群島不斷侵犯，係蔣政權和美國政府利益相關的結果。此聲明可看出彼時台獨團體對釣魚台的看法之一。

海外運動中有一些人，像葉芸芸對於保釣走向統運，基本上也不是那麼地認同。因為保釣到後期，基本上都是以外省人為主，開始的時候沒有這個現象，但是到後來，他們比較從保釣轉到統運的時候，很多台灣人就退出了。

那時候台獨的聲望就一直強化，但是也不是每個人都接受台獨的論述，還是有部分的人不認同台獨，但是他們也不認同統運，其中就包括葉芸芸他們。葉芸芸他們可以說其實根本不是台獨，他們整體的傾向大概還是比較接受跟中國終究要統一，如果說就統獨的立場來講。

本文節選自《保釣風雲半世紀：保釣運動領軍人士的轉折人生與歷史展望》，作者：李雅明、謝小芩、國立清華大學圖書館，時報出版。

【未完待續】