今年10月10日是辛亥革命110週年，蔡英文總統在國慶大會中發表演說，提出「四個堅持」，其中「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，令外界感到意外。蔡英文想以「四個堅持」，重新界定「中華民國台灣」的屬性與定位。而對岸也沒有缺席，中共以辛亥革命110週年為名義，也大肆舉辦紀念活動。中共總書記習近平在「紀念辛亥革命110週年大會」上發表講話，不但釋放要「和平統一」台灣的信號，也以孫中山的繼承者自居，以為中共的統治謀求其合法性。

習近平在大會中說：「中國共產黨人是孫中山先生革命事業最堅定的支持者，最忠誠的合作者，最忠實的繼承者。」習近平又說，中共「幫助國民黨完成改組，建立最廣泛的革命統一戰線，掀起轟轟烈烈的大革命」。

孫中山思想非共產思想

由於孫中山在廣州實行「聯俄容共」政策，為取得蘇聯的援助，允許中共跨黨加入國民黨。孫中山與共產國際連結，起於政治現實的需要，而非思想理念上的認同。

孫中山倡議的是「國民革命」，「國民革命」在求取民族的獨立與自主，國內各民族一律平等。而共產黨講求的是「無產階級革命」，欲打倒工農兵以外的其他階級。孫中山尊崇延續自中華五千年的文化道統，在採取西方政治制度的同時，不忘強調恢復固有文化；而共產黨曾經視傳統文化為歷史糟粕，是要打倒與推翻的對象。

現在中共大肆紀念辛亥革命，尊崇中山先生，並以孫中山革命志業的繼承者自居，除了對台灣的統戰作用外，其用意就在於確立中共建政在中國大歷史上的合法性與法統地位。就這方面而言，習近平的說詞是，中共的領導就是「歷史的選擇、人民的選擇……唯有中共才能帶領中國走向偉大復興。」

由於中共建政來自於武裝暴動，在「國共內戰」中顛覆了正統的中華民國政府，但由於未能消滅中華民國，並無法自前政權手中取得法理與道統上的正統地位，只能另行創造了「中國共產黨是歷史與人民的選擇」，以此作為其執政合法性的理論基礎。

一般我們常謂，孫中山先生領導十次革命，推翻了滿清政府，建立了中華民國。嚴格說來，這樣的敘述並不精確，1912年中華民國正式宣告誕生，來自於政權的和平轉移。儘管武昌起義乃是名副其實的「暴力革命」，對於清王朝的覆沒有著直接促進的作用，然而真正讓滿清王朝退出歷史舞台，來自於清廷於2月12日所頒布《遜位詔書》，正式將國家的主權與治權，讓渡予新成立的中華民國臨時政府。

一直到民國36年頒布實施的中華民國憲法，作為中國主權在民的具體象徵。而這部憲法，至今仍在台澎金馬地區實施之中。就這個事實來看，只要中華民國的憲政體制還在台灣實施，中華民國宣稱掌握有中國法統地位，就有其歷史意義與合法性。只有在承接大陸時期的中華民國法統，以此為基礎去面對中共，台灣才能獲有優勢的地位，無論是道德上的或是法理上的地位。

兩岸互不隸屬 台灣變地方政權

但是，蔡英文雖礙於台獨符號的需求，勉強將「中華民國」作為台澎金馬兩千三百萬人的總合代表，於是在國慶講詞中提到「中華民國台灣72年」的字眼，以此作為和正統的中華民國進行切割的一種表述。先說在慶祝中華民國110年國慶的場合，僅稱中華民國台灣的72年，其間的荒謬與邏輯不通，自不言可喻，而蔡英文刻意切割中華民國與中華人民共和國之間的隸屬關係，徹底揚棄了中國法統地位，而僅界定來台後的72年，反而成為中共謀求統一正當性的一種立論基礎。

假如你既不是內戰狀態延續下那個自稱中國合法政府的政權，又不是正式脫離中國體系宣布法理獨立的新興國家，中共便可宣稱台灣只是暫時分裂出去的地方政權，反而淪入不倫不類的窘境。

事實上，西方各國雖然在當前抗中的情緒下普遍支持民主的台灣，但不可忘記，這些國家也都聲稱不會違背「一中原則」。在「一個中國」原則之下，台灣聲索中國主權的訴求才有著力點，也才能凸顯出與中共相對等的特殊競合地位。如此也可在現有格局的兩岸關係中，或者美中台三角習題中，謀求更為有利的地位。

蔡政府由於民進黨的意識形態所然，拋棄掉了中華民國作為中國法統地位的一切論述與主張，尚且情有可原，作為孫中山正統繼承人的中國國民黨，在兩岸正式交流互動中，就如何堅持、捍衛中華民國法統地位的作為，又有何論述與實踐呢？

（作者為台灣國際戰略學會研究員，淡江大學戰略所博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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