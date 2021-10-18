今年第三季起，傳播力高的Delta變種病毒擴散，使全球經濟復甦勢頭略有受挫，如10月國際貨幣基金（IMF）便將2021年全球經濟成長率預測微幅下修至5.9％。但整體而言，主要機構仍看好今年全球經濟成長，且認為在今年高基期下，2022年成長仍值得期待。惟進一步觀察可發現，當前國際間存在疫苗覆蓋率令各國成長分歧、疫情管控方式落差及產業復甦懸殊、生產活動失序等四大失衡現象。因此，從景氣循環觀點來看，今年全球經濟成長率數字雖較疫前水準佳，卻僅能算是進入復甦階段，不能樂觀地視為成長強勁。

首先，在疫苗覆蓋率令各國成長分歧方面，美國及部分已開發國家因疫苗施打普及與經濟解封程度高，景氣復甦腳步較快，但疫苗覆蓋率偏低的新興市場及發展中國家，仍飽受疫情衝擊，經濟表現較差。同時，歐美等先進國家推出的大規模財政政策，包含失業救助津貼及企業營運補貼等，皆有效降低家庭及企業受疫情衝擊的程度，避免經濟體質遭受永久性損傷，而各主要央行亦透過寬鬆貨幣政策協助政府降低舉債成本，使已開發經濟體的復甦進展大幅領先。

其次，疫情管控方式的落差亦造成各國復甦步調不一。隨著疫情復燃、與疫苗仍無法杜絕變種病毒傳播的現實確立下，歐美國家主流的防疫政策也漸由隔離封鎖轉向與疫情共處，對經濟影響相對較小；反之，中國等部分亞洲國家仍堅持清零策略與嚴格的防疫措施，以致於在經濟與防疫強度連動下，對部分產業造成巨大影響，並拉低經濟表現。一如今年6月後，亞洲疫情再起波及生產活動，使相對採取嚴格防疫措施的東協及中國，製造業PMI雙雙下滑，並相繼落入衰退區間。

第三，就產業別來看，當前全球經濟成長係由製造業的強勢表現所拉動，受疫情衝擊最深的非製造業成長則相對疲軟。美國、歐元區及中國實質GDP資料顯示，2020年疫情爆發初期，對製造業生產打擊大於非製造業，但隨後製造業復甦速度與力道明顯較非製造業強勁，至2021年第三季，美國兩者皆已超越2019年第四季疫前水準，但歐元區及中國非製造業仍不如疫前，整體不均態勢不僅未見改善，甚至有擴大趨勢。

第四，即使製造業成長相對較快，卻面臨生產活動失序的窘境。2020年初因全球新冠疫情爆發，疫情管控限制移動加上對未來預期悲觀，引發訂單陡降、既有擴張計畫停頓、產能相應急降等一連串供給面打擊；下半年後，美、中等主要國家經濟復甦加快，全球經濟出現二戰以來最強勁的復甦，且因疫情大流行使支出偏向商品消費，致商品需求遽升。然而，因疫情受創的產能恢復不及，不僅勞動市場呈短缺現象，全球海陸空運屢屢發生塞港、停航等混亂甚至中斷，加以線上消費與生產中間財轉口，使運輸需求激增，推升海空貨運運費。

除了人力、運力限制以外，全球多數企業為因應市場需求、追求效率與減低成本，爭相採取即時下單（Just-in-time，JIT）模式。但疫情嚴重干擾全球物流，且部分產業的JIT操作過當，以致於當去年下半年需求猛然回升，隨即引發原料與零組件短缺的危機，全球商品貿易價格隨之走高。以美國為例，今年8月電氣零件、鋼、電子零件、半導體等嚴重供不應求產業，生產原料零件的短缺情形已持續半年至一年不等。不只如此，由於疫情催生遠距工作、學習、娛樂等生產生活模式，使消費性電子產品需求更暢旺，晶片需求飆升，但同樣面臨廠商原料低庫存、貨物運輸受阻問題，加上晶圓製造、封測等因產能限制，訂貨交付時間長達12至18周，與製造、封測高度集中於台灣、韓國、馬來西亞等亞洲地區，生產仍受疫情及諸多管制措施掣肘，環環相扣終釀成全球晶片荒。

綜上，縱然2021、2022年全球經濟成長可期，但仍存在許多逆風，且以變種病毒來襲與供應鏈斷鏈問題仍在的影響最大。若亞洲及低所得等疫苗覆蓋率較低國家能加快疫苗施打速度，區域成長不均的失衡問題或可緩解，否則馬來西亞、越南等亞洲國家已成全球重要的製造基地，一旦疫情反覆，波及該等國家製造業正常運作，將使全球供不應求的問題加重。再者，即使全球供應鏈已著手調整相關投資及生產基地，以加強供應鏈韌性及降低集中依賴度，但生產瓶頸在短期料仍無法突破。而美國及歐洲等雖致力於擴充半導體產能，卻緩不濟急，今明兩年全球半導體需求成長快速，仍須仰賴現有廠商產能，市場供需失衡問題難解。至於近來國際油價與天然氣價格走揚、中國限電措施等，更加深市場對供應鏈瓶頸的擔憂。此外，近期中國受困於企業債務與房市泡沫問題，並企圖藉由一系列的整改措施進行結構改革，恐將使其經濟成長動能受抑，亦為全球經濟須關注的一大風險。