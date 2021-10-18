媒體報導，民進黨立院黨團要以偷渡方式提出「軍事教育條例」修正草案，規定國軍基礎院校「校長、副校長、教育長應依教育人員任用條例規定辦理」，也就是說，要有碩博士或是大學教師資格者，才可以擔任軍校教育職。

國軍基礎校院校長，除了辦教育外，更重要的是「訓練」國軍未來的幹部，歷年各校院校長都精挑細選，不但要學經歷完整，更要有豐富的部隊實務經驗，才能傳承經驗，「身教」與「言教」合一才能培育出優秀的幹部。

國軍將校素質已經提高許多，符合軍事院校主官職資格者不少，選拔並不困難，草案規定「曾任政務官兩年以上，並具教授資格，成績優良者」亦可擔任軍校校長，如果真的有教授、政務官有心辦教育，願意「屈就」軍校服務，可能對軍校教育會有所助益，但是若是政黨色彩濃厚或是帶著政治任命前來，就有「監軍」的嫌疑了。

更甚者，黨團居然沒跟國防部商量，如此重大變革，國防部事先毫不知情，邱部長每天面對中共的軍事壓力，忙得焦頭爛額，執政黨還背後來這麼一招，到底有沒有當他是執政團隊的一員，邱部長應該冷暖自知，而且邱部長還當過國防大學校長，應該聽聽他的意見，也不為過吧。

民進黨立委曾想改陸軍官校校歌，有的對國軍思想教育教材有意見，現在更是釜底抽薪，乾脆派「自己人」去當校長，以達到他們的政治訴求，將軍事教育玩弄至此，令人不齒。美國陸軍也知道要派戰功彪炳的麥克阿瑟來擔任西點軍校校長，民進黨居然偷渡「軍事教育條例」修正案來滿足政黨私慾，那倒不如建議謝志偉來當陸官校長，讓他看看國旗跟陸軍官校的校旗到底是沾滿了誰的鮮血。

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