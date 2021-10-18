｢泰山崩於前而色不變，麋鹿興於左而目不瞬｣，這是指一個人遇事鎮定自若、不受外界影響；也是形容人沉着鎮靜、遇事不慌。誰有這個功夫呢？黃捷，高雄女市議員黃捷。

高雄城中城大火造成46死，是高雄歷年來最大災難，日昨議會全體議員、市府官員及現場工作人員起立為罹難者默哀1分鐘，唯獨黃捷一個人從頭到尾理都不理、睬都不睬坐在位子上滑手機。現場顯得相當突兀，彷彿大家在向她一個人致哀似的。

事後黃捷說她不知情，她說自己在處理發文跟陳情，沒注意現場發生什麼事。喂！妳領納稅人的錢是要在議會盡義務的，這理由說不過去吧！當初對韓國瑜咄咄逼人時妳可沒一點鬆懈、當妳要被罷免時故意演戲也沒恍過神，怎麼這會兒就成了木頭人？可不可以公布一下當時處理陳情的內容，讓大家景仰一下？

妳說鄭麗文罵妳｢政治垃圾｣沒向妳道歉，妳蔑視受災難民和所有議會同仁、官員，是否也該向他們道個歉？

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