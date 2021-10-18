新冠肺炎發展至今，雖然有了疫苗，患病死亡人數大幅減少，但是卻無法絕跡。大概是因為新冠肺炎肆虐兩年多，全球死亡人數比起兩次世界大戰死亡總人數還多，把許多人嚇壞了，也造成許多人歇斯底里、舉止怪異。我統稱這些人為「新冠肺炎恐懼症候群」患者。

「一朝被蛇咬、十年怕草繩」的恐懼症候群現象，從新冠肺炎發生至今，似乎逐漸演變成一種心理疾病。一如災後的「創傷症候群」一樣，許多人只要聽到、看到或感覺到有感染細菌的威脅存在，感到受到威脅，就立刻採取保護措施。

防範被感染新冠肺炎，民眾已經被教導成：除了戴口罩之外，必須勤洗手；避免去人多的地方，減少到公眾場合，尤其是醫院；門的把手是沾染細菌最多的地方，更是要盡量避免直接觸碰；盡可能戴著塑膠或橡膠手套來開門關門，如果沒有，也得設法用紙墊著把手。這些自我防衛的基本動作，無形間就變成了我們良好的衛生習慣。這固然是無可厚非，但是這些行為一旦變成一種「強迫症」，對自己對人都要無時無刻繃緊神經，就有點恐怖了。

最近搭乘飛機出國，就能看到許多人全副武裝如臨大敵，從機場排隊開始，一直到上飛機，都的全副武裝，把所有搭乘飛機的乘客，都當成可能的傳染源。我有位朋友，她除了口戴雙層口罩，臉戴面罩之外，身上還穿著紙尿褲，從上機到下機十幾個小時，絕對不進機上廁所一步。因為她聽說飛機上的廁所，是細菌最多、最容易感染新冠肺炎的場所。坐在座位上，能不吃東西就不吃東西，要吃也是拉下口罩吃兩口，立刻戴上口罩，而且絕不與鄰座乘客交談。

幸好到了美國，機場防護措施比較鬆散，出關後也不用隔離，只要自己注意身體健康一周，沒事就能出門辦事。很多人特地飛到美國打免費疫苗，連預約都不需要，隨到隨打。美國這個講究高度個人自由的國家，很多人至今連疫苗都拒絕打，口罩也不戴，認為會不會得病全是上帝的旨意，無需違抗。因此，在美國被感染的風險，相對的要比中國大陸及台灣高出許多。網路上曾謠傳：疫苗有可能會對人的基因產生影響，因此有些人就自作主張，不但自己不打疫苗，也不讓自己子女打。

有一次我與一位患有嚴重新冠肺炎恐懼症候群的朋友，一起上街辦事。她在車上不僅戴了雙層口罩，還帶著面罩，手上也戴上塑膠手套，等級與坐飛機相同。去銀行取錢，到了門口，先下車去探頭看看店裡人多不多，如果人少，才敢進去取錢，如果人多，就作罷不進去了。到了商店，下車前也先探頭看看裡面是否人多，如果人多，就打道回府不進去了。如果是買菜，必然再多拿一個空塑料袋墊著肉或菜，加上手上原有的手套，就有了雙層的防護。

如果是去醫院看病或檢查，回家後，一定從頭到腳全部洗一次，衣服全部丟去洗，換套乾淨的衣服後，才能放心居家。她的子女更是緊張，警告她如果當天曾經外出過，千萬別來子女家去看孫子，免得成為帶菌源，傳染給孫子們；盡可能上網購物，非不得已不要出門。

症候群患者身邊的人，受到患者的影響，也搞得神經兮兮，彼此能夠不見面就不見面，免得被當成帶原者，處處刻意保持距離。但願新冠肺炎趕緊消失，否則人與人之間再也無法互相信任，彼此帶著對方可能有病的眼光，必須保持距離並提高警覺。無論親人或朋友，如果再這麼折騰下去，不變成彼此提防警戒的陌生人才怪。

（作者為自由撰稿人）

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