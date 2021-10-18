專業軍事教育（professional military education）是以培育優秀適任的國家軍事領導幹部為目的，以期在建軍與用兵上符合併完成國家賦予的任務目標。又鑒於軍事科技的迅速精進，使得軍事組織必須調適，作戰概念必須翻新，因此專業軍事教育改革成為「永遠在路上」的探索與實踐。

改革專業軍事教育，需要瞭解現代與未來戰爭型態的發展方向與需求，廣泛地借鏡各國軍校教育改革的動機與經驗，深切地體會我國建軍的核心價值與戰史所累積的精神，真心地請教軍校現、退職教育人員與軍校學官生和校友，認真地與國防部及教育部業管機關討教協調，然後提出適切並可行的相關法律、條例、規定的修正方向，最後才有可能達成適合國家需要並順利進行改革的目標。

媒體報導民進黨立委20餘人日前提案修改《軍事教育條例》第8條條文，列出「曾任政務官兩年以上，並具有教授資格，成績優良者」，也可出任各級軍校校長、副校長與教育長。我們不知道提案及連署的立委是否對專業軍事教育具有如此高度的重視，是否走過上述改革前必經之歷程。

驟然提出修法，在條文中加入碩博士與教育行政學經歷，固存在鼓勵軍人進修、優化軍事教育的某種可能性，但是將政治任命的文官也放在軍校領導的位置，很自然予人政治勢力伸手軍校的高度懷疑。

軍人之所以不惜生命，上陣殺敵，所憑藉者「軍魂」也，所承載者「軍史」也。如果修法真正的目的是改校歌，改校史，改校慶日，就不是托詞「文人統制」可以解釋，也不是硬拗「轉型正義」可以遮蓋。

如果民進黨立委提出軍事教育修法的動機，不是為了鍛造現代化指揮軍官，而是為了遮掩政治控制的目的，形同「毀軍」，也等於給同黨執政的三軍統帥「添亂」，將蔡總統幾年來刻意營造的「國軍靠山」形象打壞。

當前國際強權爭霸印太區域，周邊海空域多國海空大軍演習，台海局勢空前緊張，國軍官士兵戰訓任務加劇，國防部長公開示警言猶在耳，全體民眾企盼國軍確保台海不啟戰禍之際，執政的民進黨立委橫柴入灶、自亂陣腳的提案修法，如此掀起軍隊「被刨根」的突發疑慮，等於在國軍背後開槍。

更危險的是，在國際社會輿論認定台海是世界戰爭風險最高的時刻，在中國大陸解放軍不斷演練、積累攻台作戰模式與能力的時刻，在美國一再提醒台灣戰備及防衛能量不足的時刻，在國人「畏戰而不知戰」、「愛國而不當兵」普遍苟且的時刻，全面執政的民進黨立委在不對的時機，盡挑不對的事來做，換來的恐怕是大陸的訕笑，美國的焦慮。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）