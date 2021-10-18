上周大陸監管機構批准了美國高盛集團全資持有其在華證券業務的申請，拉開角度看，這個投資核准當然不僅是「單純」的一個投資案而已，從中還是看出中美角力痕跡。

大陸核准此投資案所以引發矚目，原因有兩個，一個是過去大陸對外資投資金融業，幾乎限制在合資而無法獨資，這次高盛是被核准獨資投資證券業務，高盛當然對此充滿期待，對外說：「在經過17年的成功合資經營後，這標誌著我們的在華業務翻開了新的篇章」。這代表的是大陸對外商開放金融的腳步持續，而且再次邁開一大步。

第二個原因是高盛是美國華爾街的「大咖」與代表性業者，美國有多任財政部長就是出身於高盛，向來動見觀瞻；在中美角力戰與競爭持續、外界又認為大陸投資風險更高之際，高盛選擇持續且加大投資，顯示的是外商眼中大陸市場仍充滿著機會與吸引力，中美的角力也無法阻擋外商投資。

有關華爾街是否該繼續投資大陸，上個月就曾經引發一場大辯論。8月底全球最大資產管理公司之一的貝萊德，在大陸投資的公募基金公司推出首檔產品，而且是外資中第一個可對散戶募集資金的基金，結果讓著名的金融巨鱷索羅斯痛批這是「悲劇性錯誤」，將對客戶資金和美國安全利益構成風險。當時正反兩方為此爭辯不休，在高盛也加碼之後，華爾街真正的看法應該非常明確了。

其實，大陸面對美國的封鎖時，最佳的反擊之道就是「更開放」。如果大陸對外商投資的市場准入更放寬，對歐美企業會有極大的吸引力；而商品進口市場更開放，也會讓亞洲大部分國家更倚賴大陸市場，美國想圍堵、經貿孤立大陸，就更難達成。

因此，高盛能取得獨資經營證券，也可說是中美角力下的影響。