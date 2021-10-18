進入10月，隨著國際各方在西太平洋的頻繁軍事行為，共機擾台架次創歷史新高，台海似乎愈加兵兇戰危，蔡總統國慶演說發表兩岸新論述，不僅國防部長邱國正稱此時是他從軍40年來最嚴峻時刻，陸委會主委邱太三更說共機大量擾台已是準戰爭狀態布局。

而如果說蔡政府官員已經用最嚴峻、準戰爭來形容當前的兩岸情勢，那台灣民眾又是怎麼想的呢？根據《聯合報》最新出爐的兩岸關係調查顯示，倘若1分是最友善或互利、10分是最緊張或競爭，則當前民眾給兩岸政治、軍事和外交的分數都在7分以上。

從該項調查結果來看，很明顯的，台灣社會對兩岸衝突的憂心確實是與日俱增。2014年的太陽花學運以及2016年蔡政府上台，兩次事件都造成民眾對兩岸情勢主觀上的明顯變化。對比2013年到2021年，政治分數從5.7到7.1；軍事從5.0到7.3；外交從4.4到7.4。

不過有意思的是，民眾雖然對兩岸緊張與否的主觀判定變化巨大，但對蔡總統處理兩岸關係的評價卻並不一定呈現一致趨勢。以去年來說，雖然民眾認為兩岸政治、外交與軍事緊張，但對蔡處理兩岸政策的評價卻首度出現滿意度高於不滿意的情況；然而時至今年，民眾給兩岸緊張程度的分數雖與去年大致相同，但48%的不滿意度卻又死亡交叉滿意度，顯示大多數民眾並不滿意蔡當前處理兩岸關係的作法。而導致兩岸緊張的因素，去年與今年也相去不遠，大抵是「台獨」、「民進黨執政」、「中國大陸因素」三大原因。

對兩岸緊張情勢相同的判定，但卻對蔡總統處理兩岸評價出現兩極化差異，去年是黃金交叉，今年則是死亡交叉，為何會有如此天翻地覆的變化？這其實可能與台灣民眾對兩岸關係的「期待」有關。白話來說，去年台灣民眾能接受兩岸緊張，甚至是期待兩岸緊張，因此才滿意蔡總統處理兩岸關係的作法；然而今年人民反倒不希望兩岸緊張，所以就變得不滿意蔡處理兩岸的方向。一句話來說，關鍵就在於，台灣民眾希不希望看到兩岸緊張。

當然，上述的看法，只是一種解釋，並不一定是答案，而需要再進一步的調查與觀察。不過有意思的是，從今年政大選研中心3月和7月的調查變化，倒是也稍微佐證台灣民眾對兩岸關係期待的主觀變化。雖然由於疫情因素，7月的調查方式是網路問卷，並非如3月的電訪，不能直接對比。

但在大趨勢上卻可以看出，民眾對蔡英文處理兩岸關係的滿意度呈下降趨勢，7月時滿意度僅30.2%，不滿意度高達60.4%，與3月滿意度近5成的情況天差地遠；而更重要的是，民眾最希望蔡政府最優先處理的國政議題，也從3月的經濟發展在7月時變成兩岸關係。

種種數據，其實都指向當前台灣民眾對兩岸關係的期待已經與去年不同，也與歷年趨勢相符，中央選舉結束之後，兩岸關係對國內政治影響的效應是遞減，在地方選舉時達到低點。倘若兩岸情勢繼續緊張，則很可能從去年的加分項成為蔡政府的扣分項。

（作者為前國民黨青年部主任）