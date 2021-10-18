蔡英文總統趁今年國慶，精心打造演出一場「中華民國秀」，除國慶大會現場安排直升機吊掛兩面號稱「史上最大國旗」飛越觀禮台外，國慶演說中更義正詞嚴標舉「四大堅持」，其中以「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」最受矚目，接著又向在野黨及國人感性喊話，「國旗不見了我們一起生氣，台灣被打壓我們一起憤怒」，捍衛中華民國與國旗成為今年國慶主旋律。

蔡英文殘缺的中華民國

隔了兩天，民進黨祕書長林錫耀在中常會公布一項最新民調，顯示「四個堅持」獲得民意高達8成5以上的支持，更透過特定媒體釋出「內幕」稱，年輕幕僚群一度反對蔡總統從辣台妹變身中華民國派，質疑「為什麼要為了馬英九們的鄉愁，去影響國家發展的進度？」蔡的回應是：「馬英九也是我們的國民啊！」媒體形容是「就這一句話，快要翻桌的年輕幕僚群瞬間靜音」，以中華民國包容全體台灣人的路線就此拍板。

這場如真似幻的包容大戲，究竟是否為真？為何流出？劇情是否太矯情？或許難以深究，外界也自有公評；但也不免讓人聯想，蔡總統過去也曾信誓旦旦說過：「沒有人必須為他的認同而道歉」、「民進黨執政後，要謙卑、謙卑、再謙卑」、「如果政府第三次再聽不見民意，你可以拍桌子」、「勞工是我心裡最柔軟的一塊」，前例不勝枚舉，結果呢？

歸納各方對蔡總統國慶演說的評論，基本上不脫三點：一是她加重了中華民國的含金量；二是調整民進黨的政治光譜，從「台獨」走向「華獨」的「兩個中國」；三是因此引發了「寄生中華民國」與「隱形台獨」的爭議，可能造成的兩岸衝擊與美國反應有待進一步探究。

蔡英文「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法非常弔詭，因為中華民國與中華人民共和國治權並存，原本就沒有誰隸屬誰的問題，但雙方互不承認對方主權與憲法體制也是事實，因此大陸與部分藍營人士主張「兩岸同屬一個中國」，但民進黨絕不會接受。蔡的宣示當然符合兩岸現實與台灣一般民意的認同，但她所擁護、捍衛的中華民國是殘缺的，台灣內部並沒有共識，大陸也不會接受。

中華民國的重生或消滅

民進黨在黨外時期定位中華民國是外來政權、流亡政府，陳水扁主導通過《台灣前途決議文》，在選上總統、實現政權輪替後，追求台獨的目標雖不變，但開始承認中華民國憲法體制，再到蔡英文完全執政，開始以「中華民國台灣」、「兩岸互不隸屬」推動新的國家認同。

問題是，任何國家、民族與個人相同，不僅活在現在，也有不可磨滅的過去和未來的願景，蔡總統的中華民國只有72年，硬生生地捨棄了過去38年的光榮與屈辱，沒有傳承的根源，如何確定未來追求的方向。表面上看，她的中華民國是借殼上市，實際上卻是一幢裝潢華美，卻地基不穩且戶籍不清的建築。說白了，這到底是使中華民國重生發展？還是另有所圖，要消滅中華民國？

根據《聯合報》最新的「兩岸關係年度大調查」顯示，台灣民眾認為兩岸經貿及民間社會互動雖相對和緩，但軍事、政治與外交關係卻持續偏向敵對緊張；對於蔡總統處理兩岸關係的表現，今年調查評價逆轉，滿意的比率降至4成，不滿意的比率則增加到4成8。台灣民眾對於台灣前途仍以主張「永遠維持現狀」為主流，比率維持5成1。對於維持台灣的軍事安全，4成7認為改善兩岸關係的重要性高於發展台美關係。調查也發現，有6成7的民眾認為目前台灣並未具備宣布獨立的實力，僅2成4覺得台灣已有能力宣布台獨。

可見在兩岸關係上，統獨並非民意關心的優先選項，如何維持穩定的和平交流，才是民意的期待與可長可久的正道，美國拜登政府開始設法與大陸恢復對話關係，尋求「再掛鉤」的機會，蔡英文也企圖從反中抗中急先鋒的「辣台妹」，變身成為「中華民國隊長」安內攘外的角色，但大陸埋單嗎？被中共與民進黨兩頭拉扯撕裂的國民黨，又要如何因應呢？