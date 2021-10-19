最近瘋傳的一份錄音，是台灣知名作家吳淡如女士，驚覺她就讀初中的女兒，竟然不知國父孫中山先生，也不明白中國歷史朝代的序列，進而有感而發的分享。無獨有偶的是，媒體人趙少康先生也提及企業家郭台銘先生的女兒連岳飛都不識。

此時歷史教授吳昆財先生趁機回應，對當局提出「去中國化竟造成去歷史化」的警訊。因此「去中國化」的新歷史課綱，已使得台灣年輕學子失去了「時序感」，既不瞭解中國歷史，更無法真正瞭解台灣。這跟我小時候所學的「正統」史觀大相逕庭。

中華民國政府自1949年撤退到寶島台灣之後，原先強調自己是「唯一」合法的中國政權。姑不論國際間政治局勢的詭譎多變，即便1971年以前，中華民國是在聯合國內唯一的中國代表，不過至少在內政和教育上，政府一直宣誓自己正統傳承的地位。筆者就是在這般「反共復國」氛圍下的教育產物。在此就敝人淺薄的歷史認知，先不置對錯與否，妄言數十年前所學的正統史觀論述，鹹論可以由道統、法統、和血統三個面向來分析解說。

第一為道統論：所謂道統就是站在道德制高點，以「王道」和「仁政」為視角來詮釋正統。我少時「堯舜禹湯文物周公孔孟」的排序朗朗上口。此乃堯舜兩代奉行禪讓政治，選賢與能；大禹治水三過家門而不入，公而忘私；商湯擊敗暴桀，解救蒼生於水火；周文王忍辱負重，在岐山奉行德治；周武王推翻商紂，讓黎民重建天日；周公吐哺，制禮作樂；孔子有教無類，孟子倡民貴君輕，乃並稱儒家二聖。

這個「口訣」列舉歷史上著稱的聖人，再往後教科書上出現的道統繼承人，就是國父和蔣公。試想昔年為了鞏固當時「風雨飄搖」的偏安政權，這種「造神運動」的連結性和功能性不難理解。

第二為法統論：亦即政權一脈相承的合法性。縱觀各朝各代的盛衰，商繼夏，周代商，歷秦漢唐宋元明清的更迭，到國父孫中山先生領導革命，推翻滿清，建立民國，不但恢復了以漢人為主體的政權，也創建了亞洲第一個民主共和國。這份強調中華民國來自數千年興替法統的正統性，不言自明。

第三為血統論：血統論固然攸關過去「家天下」政治系統的接班選擇，但是尚適用於現存君主立憲不具政治實權的英國、日本諸國了。

在古代封建時代的君主為了挑選繼承人，屢屢在立嫡立賢立長立愛之間掙扎。且因為立於一尊的政治權利過於誘人，自詡血統純正而欲繼位正統，所造成的奪門之變，不可勝數，前漢有七國之亂，西晉因八王之亂而亡，南北朝的宗室相殘加劇社會動盪，連千年一遇的明君唐太宗李世民，都無法免俗發起了玄武門之變手弒手足。以血統之名謀取正統之實，沾滿了斑斑血跡！

茲舉一歷史事件，其「法統」和「血統」支持者不相伯仲，各有所好。

後漢末年，曹丕強迫漢獻帝劉協禪位，曹丕雖3次推辭，最終勉為受之，以除卻天下人對曹魏「得位不正」的物議。後來撰寫《三國誌》的史官陳壽，記錄魏國是繼承漢統的唯一合法政權，並將劉備所建的「漢」貶稱為蜀，降為地方政權。這是漢禪魏，開啟魏晉南北朝的法統基調。

不料近千年之後，已經失去淮河以北半壁江山的南宋政權，為了營造南宋出自北宋皇室純正血統的氛圍，將漢高祖劉邦之裔孫劉備，推崇為後漢的繼承者，成為以血統觀點評定三國正統，從而厚植爾後羅貫中著述《三國演義》「尊劉抑曹」的養分。而許多對劉備小朝廷的同情者，還使用「季漢」（其名最早出自於楊戲的《季漢輔臣贊》）一詞替代常用的「蜀漢」稱謂，以表彰前漢，後漢，季漢的正統傳承關係。

誠如以上的三國正統論述之分歧，一般對歷史的觀點，不論用道統、法統、血統角度來詮釋正統，固然各有不同的論調和支持者，純屬各自表述罷了！但是當局若憑借選擇性的片段史論，造成歷史學習者產生切割剝離的混餚史觀，所造成的反效果就值得注意了！吳昆財教授之警語，當局不可不慎呀！

（作者劉良昇現居現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】