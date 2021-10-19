名詞解釋：在大陸網路語境下，「種草」被行銷界用以概括「宣傳、推薦從而刺激他人產生購買慾望」的互動過程。簡單說，就是網紅直播賣貨、網紅打卡推薦這類模式的概括。台灣比較接近的詞彙是「業配」。

「網紅景點」、「博主同款」、「測評文」、「分享文」，都是在「種草」行銷。

至於為什麼被稱為「種草」？我猜測，應該是指心裡面的消費慾望一旦生成，就像小草一樣冒出芽來，擾得人心癢癢，而小草的生命力又堪稱頑強，如若沒有滿足慾望就無法罷休吧。因此，相較於傳統廣告，「種草」近年來成為一種更為普遍且廣受歡迎的行銷方式。

不過，因為「種草」套路太深，常常出現名不符實的狀況，現在年輕人已經學會了「反種草」、「拔草」，畢竟吃一塹總是會長一智的，網紅發了業配文，商品品質太差，也是會被罵的。

「種草」最早流行於大陸各類美妝論壇與社群，後來擴散到微博、微信等社群媒體，在大陸年輕人當中已是通用詞。

該詞沒有流行到台灣來，大概是因為台灣已有深受年輕人喜歡的、並且擬人化「葉佩文」，相較起來，「種草」就有些艱澀難以理解了。不過，換個立場說話，對於大陸人來說，可能「業配」聽起來不知所云，「種草」也許比較形象又可愛。（盧葦）