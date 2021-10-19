第一次參加體驗營，對中國大陸抱有很大的好奇，決定出去看看，到了中國大陸，映入眼簾的，不是原本那些刻板印象，而是對井然有序的生活感到讚嘆，台灣人真的在井底看天空，對中國、對世界太自以為是了。

黃鶴樓 幽思古人

來到湖北，對於我這種歷史迷就是天堂，從炎帝、曾侯乙、古隆中……等等，

對於先人留下的書與建築，感到無比的讚歎和尊崇，尤其此行所見黃鶴樓，譽為江南四大名樓之首當之無愧，黃鶴樓有許多先人們留下的詩文，記錄著它的歷史與騷人墨客留下的足跡。留連在黃鶴樓，幽思著古人對于黃鶴樓的遐想。在湖北隨州出土的「曾侯乙編鐘」更是周代禮樂文化的偉大創造，全套編鐘重約五千公斤，由不同的多套編鐘組成，共六十四件，每件鐘都具備「一鐘雙音」的特徵。全套編鐘音域五個半八度，十二律齊備，可說是當年曾國人民的智慧結晶。

歷史使我們警惕各朝代的興衰，對于兩岸分隔六十年又復合這段歷史，讓人感慨萬千，兩岸因為民進黨的意識形態搞到如今冷對的狀態，令人唏噓。希望未來兩岸不會再有任何的流血衝突，每次讀到現代史，從辛亥革命、軍閥割據、抗日、國共內戰的歷史時，都感嘆中國的積弱遭受外侮，然後又內戰，難道沒有更好的解決方法嗎？那時死了多少無辜的百姓？這樣的歷史還要重演嗎？現在大陸站起來了，中國人站起來了，民族尊嚴有了，但民族的分裂何時才能團圓呢？

服務業 已上軌道

在武漢，當地人的生活也很規律，對自己工作都是盡心盡力，都覺得自己一分努力，國家就多一分收穫，這是台灣人比不上的。以飯店來說，不僅服務到位，張服務員都輕聲細語。聽其他長輩說，二十年前根本不是這樣，當年服務業根本就沒上軌道，台灣人到大陸餐廳很不舒適。因為服務員都在旁邊站著聊天，完全沒有服務與顧客至上的觀念。我覺得人之所以能進步是因為自省能力強，國家之所以能壯大，也是人民的向心力強，這都是台灣目前最欠缺的。

這次的旅行學到了很多，讀萬卷書不如行萬里路，意思就是這樣吧！沒來大陸就不曉得中國有多進步，沒來大陸就不知道那裡的人民過怎樣的生活，跟我們自己的相像完全不一樣，點點滴滴都是我們該學習的對象，希望下次還能有機會去，也希望台灣越來越好。（初丞傑）

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，延續《旺報》兩岸徵文活動，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

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