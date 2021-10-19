中共決定11月8日至11日於北京召開第十九屆六中全會，將聽取《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》框架結構和主要內容報告，並決議提請第十九屆六中全會審議，將是繼1945年4月20日中共第六屆七中全會所通過《關於若干歷史問題的決議》，以及1981年6月27日中共第十一屆六中全會通過《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》後之第三個歷史決議，重要性不言而喻。

中共面對困境發展路線爭議時，往往透過黨內決策機制，藉審議歷史決議過程凝聚共識，而獲得向前邁進的動力。《關於若干歷史問題的決議》源於延安整風，而《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》更是在總結文革及各政治運動慘痛教訓，為改革開放奠定思想解放基礎。

審視中共黨政文件，不僅要關注如何自我評價歷史經驗，更要重視對未來所期許政策方針。其若是歌功頌德妝點門面，試圖為功績劃上句號，倒還不必擔心；但若嚴肅糾正錯誤反省檢討，宣示要替未來達成歷史任務先點上逗號，吾人就不可掉以輕心。

中共推動鄧小平改革開放政策已40年，經濟社會發展與外部環境，都到了必須轉型的臨界點，對中共而言，是一項莫大的挑戰。台灣需要深刻理解中共政治脈動，正確研判具指標意義之歷史決議，將是嚴肅的課題！

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