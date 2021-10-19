美國前國務卿鮑爾上將因新冠肺炎併發症去世，享壽84歲。他出身行伍，是首位非裔參謀首長聯席會議主席。鮑爾在第一次波斯灣戰爭期間，擔任參謀首長聯席會議主席，在複雜的華府政治環境中，全力對付官僚體制，使聯軍統帥史瓦茲柯夫能夠安心在前線打仗，確實是幕後大功臣之一。

鮑爾擔任參謀首長聯席會議主席時，年僅53歲，比聯軍總司令史瓦茲上將還小3歲，「論資排輩」，並不是美軍用人唯一的選擇，反觀國內將領因為講求期別、倫理，加上各項職務講求「均衡」歷練，等擔任上將司令時均已年近六旬，要接任總長時都已經六十二、三歲，即將面臨退伍，政策推動較難以持續。

國軍因為精實方案、將額減少及延長服役年限等影響，少將晉升年紀約在48至50歲左右，以丁渝洲上將為例，42歲即接任少將師長，何等意氣風發，長官年輕，部隊必定充滿朝氣與活力。

當年陸軍因講究「論資排輩」，年輕軍官看不到未來，而顯得暮氣沉沉，蔣中正總統決定直接拔擢51歲的于豪章接任陸軍總司令，替換65歲的陳大慶，陸軍一時之間欣欣向榮，于豪章更是一再要求幹部要「加速培養」、「減少經歷層次」，推動陸軍領導幹部年輕化，串串相連不致斷層。

如今國軍照著經管、期別與任職規定選拔將官，雖不至出錯，但是比起當年拔擢人才的眼界與格局，已不可同日而語。

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