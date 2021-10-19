民進黨立委黃國書被揭發，過去曾經長期擔任線民監控異議人士，引發輿論大譁，黃國書也退出了民進黨，並表示不會參選連任。在新潮流開除黃國書的狀況下，黃國書的政治生命應該告一段落了，但從黃國書擔任線民曝光以來民進黨內的反應，可以看出民進黨內對轉型正義的雙重標準。

黃國書從學生時代到擔任國會助理，一直都在領取調查費用，民進黨成立後照領不誤。除了提拔他的利錦祥之外，黃國書連自己的老闆蔡明憲都打小報告，異議人士楊碧川也照常回報，工作倫理與價值觀很有問題。

黃國書在曝光之後只有退黨與簡單道歉，對於過去還有沒有監控其他人都不願自白，媒體擠一分牙膏，才承認一分。黃國書是不是真心致歉，從這點就可以看出來了。

但民進黨的從政黨員，包括王美惠與柯建銘在內，竟認為黃國書犯的錯應該被原諒，要給政治更生人機會等等，姑且不說黃國書犯行時間頗長，民進黨過去對於被影射為抓耙仔的馬英九、周美青等人喊打喊殺，結果一碰到黨內的黃國書態度就收斂起來，難怪不少人認為民進黨推動的轉型正義就是針對國民黨，一碰到自己人就轉彎，豈能服眾？

以黃國書犯下的錯，民進黨支持者大可以發動罷免黃國書運動，以樹立政治道德標竿，結果連一丁點要求罷免的風聲都沒聽到。民進黨從支持者到從政者的道德標準都如此低標，這要怎麼說服民眾挺下去？

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