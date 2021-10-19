網紅小玉利用「deepfake」換臉技術，將多位知名網紅、藝人及政治人物的臉部圖像移植到AV女優身上，再後製成色情影片販售得利，這則社會新聞案件竟然驚動到一國之尊的總統，上午發生的事，下午馬上就在臉書來上一筆，說希望大家關注這個議題，受害者可能是你我的親友，也可能是關心的對象，「我們不能坐視這樣的事情發生」。

沒錯啦！老百姓的事就是國家大事，但類似這種問題交給｢網路神人｣唐鳳去處理不就得了，需要總統望聞問切到這個地步？

民眾也才知道什麼才是總統心目中的大事，原來不是46位大火罹難者、不是兩則挖眼案、不是11個月大女童受虐致死案、不是虎豹潭2大4小落水案......。

原來小英總統關心的是美國總統拜登的愛犬之死、大樓倒塌以及臉書的點閱率...，這些她反應得特別快。當然，這可能是她底下的幕僚根據新聞流量做取捨，但從這點也很清楚地看出，她的小編、文青、文膽毫無絲毫政治警覺性及敏感度，不懂得事情的輕重緩急。

古人是｢治大國若烹小鮮｣，蔡總統是拿小鮮當大事來治理國事。

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