完整的軍事攻擊流程概分以下四個階段：一、偵知：發現可疑目標；二、識別：鑑別目標是敵或友；三、攻擊：將武器投射到目標所在位置；四、評估：武器投射後要盡快評估攻擊效果，諸如有沒有打到、偏差多少、目標是擊傷或摧毀，是否放棄或再度攻擊，或是重新回頭選擇另一個目標。

這四個階段若拿人體器官來做比喻，一、二、四屬於眼睛的功能，三是拳頭。眼睛和拳頭要相互配合，通常「看」的距離必須大於「打」的距離，否則難以發揮武器最佳效能。

這個觀點很簡單，卻也因為太簡單，容易受到忽略。

例如東沙或太平島應否配備攻船飛彈？只要套用此觀點，答案立竿見影。東沙與太平島的雷達只能看到三、五十公里，然而無論是魚叉或雄風攻船飛彈，射程都在一百五十公里左右。拳頭打得遠比眼睛看得遠，猶如將一把長程狙擊槍交給嚴重近視的士兵，不符合軍事攻擊的原則。

再看最近國防部倡議的遠距攻陸能力，建案生產射程超過一千公里的攻陸飛彈。台灣本島的偵防系統，少數固定式雷達站雖然看得十分遙遠，但考慮戰時遭受第一擊後的存活率問題，應先評估射程一千公里以上的攻陸飛彈，會不會因「拳頭打得遠比眼睛看得遠」而揮拳落空？

若不符合軍事攻擊準則，攻擊效能與性價比就會下降。外島配備攻船飛彈如此，本島發展遠距攻陸飛彈亦如此。

建軍備戰更重要的目標是在嚇阻心存歹念的潛在敵人，但外島配備攻船飛彈，準備奪島的敵人就會因而心生畏懼，放棄奪島計畫？

至於遠距攻陸飛彈使用傳統炸藥，它需要幾枚、成功摧毀哪些目標，才可能嚇阻北京發動武統的決心？傳統彈頭對中共而言，猶如拿小扁鑽刺恐龍的尾巴，等到疼痛傳到大腦，或許戰爭已經結束了。

防衛作戰有一大特色：敵人一定來，而且距離越來越近。既然距離越來越近，何需花費高價把武器投射到「很遠」的地方？將有限的國防預算投資在中、短程武器，加強近岸防衛能力，才是性價比最高、最不惹事，且具備最高嚇阻能力的建軍方案。

（作者為前海軍艦長）

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