不懂！為什麼一個不懂軍事的人這麼熱衷軍方的事情，之前非逼陸官改校歌，陸官不從，就以凍結校慶預算做威脅；再不從，就在立法院提案，政務官、教授都可出任軍校三長職務。也就是說，沒經過軍事薰陶的文職人員也可擔任軍校校長。

立委劉世芳三番五次跟軍方過不去，校歌改不掉，就想釜底抽薪，藉文官的勢力進入校方以遂其願，也不看看軍方的最高領導人是誰？當然是小英總統啊，總統沒說話，底下的人窮喳呼個什麼勁兒？已經僭越了總統的職權了。

其實宦官任監軍並非從明朝開始，打從唐朝就有，把不懂軍事的宦官、佞臣派往軍中，權力比實際領導作戰的將軍還大，這個仗還怎麼打？因此｢宦官監軍｣都把唐朝的氣數打沒了，包括後來的明朝亦復如此，｢東廠｣、｢西廠｣、｢錦衣衛｣橫行，再大的官都對其畏懼三分。但不管是任何朝代，宦官監軍都招致提早敗亡的下場。

「聞道有先後，術業有專攻」，各行各業都有其專業的領域，不懂軍事的人非要干擾軍事，不知安的什麼心，難道別的位子都占滿了，開始動軍方的腦筋？別的缺妳可以占，帶兵打仗妳玩得起嗎？

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