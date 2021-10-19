蔡政府在上台後不斷討好美、日，台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）與新南向政策，是其除了美國台灣貿易暨投資架構協定（TIFA）復談外，最重要的外交政策。

行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中在本月初接受媒體專訪時，特別表示台灣入會的申請案「成功機會很大」。他更透露會員國在面對台灣與中國大陸申請案時的態度差別，且今年輪值主席為日本，表示「相信日本會幫忙」。

怎奈內宣才過兩周，馬上就被日本官方代表潑水兼打臉。日本台灣交流協會首席副代表星野光明於18日參加台灣金融研訓院所舉辦的論壇時，直言鄧振中過於樂觀，台灣入會難度極高，隨後話鋒一轉，引用日本東京大學教授松田康博近日在台灣媒體的投書，言明台灣入會最大的障礙是自己，即是針對日本食品進口的政策判斷。

星野光明本人話說得隱晦，卻表明台灣要獲得日本支持，就是得開放日本食品進口，甚至露骨地表示日方一直主張台灣限制福島食品沒有科學證據、也不符合國際規則，應該立刻解決。

民進黨一直都用台日關係友好丶日本實質支持台灣的「大內宣」方式向民眾報好消息，惟國際外交永遠不會是一廂情願，尤其是貿易談判更是以利益為上，星野光明此次發言幾乎等同赤裸裸地要求蔡政府「不理公投、開放核食」才能有機會獲日本支持加入CPTPP，此言不僅打臉民進黨，更挑戰台灣全民公投共識，蔡政府豈能再用內宣瞞天過海、一再退讓？

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