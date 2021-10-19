民進黨立委黃國書遭爆，在野百合學運時，曾經擔任情治系統的線民；遭所屬的民進黨派系新潮流系除名。黃坦承確有其事，宣布退黨並退出政壇，但事件漣漪繼續擴大。

上網谷歌了一下，黃國書生於1964年，他自承，念大學時遭情治人員吸收。野百合學運發生於1990年，按黃所說，他26歲還在念大學?或者，他是在念研究所時被吸收的?黃若是先服役再考大學，那麼，26歲念大學很合理，且極有可能是在軍中服役時被吸收當線民的。

黃當線民一案，最初爆料的是羅文嘉。羅生於1966年，比黃要小兩歲。1988年，羅文嘉擔任台大學生會第一屆會長，1991年退伍，依時間推算，野百合學運爆發時，羅已經畢業，應該沒有參與野百合學運，黃國書大學是在台北藝術大學念的，即使以資深學生身分參與野百合學運，羅黃兩人之間似乎也沒交集。

今天還傳出，黃出社會後仍繼續擔任線民，連首任民進黨籍國防部長蔡明憲都曾遭到黃國書的監控。可見，黃線民的輩分不低，很受到情治單位重用!

線民事件，越演越烈，不知還有多少齷齪事兒會被抖落出來?對了，依時間推算，黃幹線民，羅遭匯報，蔡被監控，不都是台灣民主之父兼台獨之父李登輝掌政時期發生的嗎?再說，當線民的，被監控的，後來不都飛黃騰達了嗎?看來，情治單位閱人用人，還真有一套呢！

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