近日，再度出現政治人物以及女星被移花接木，有心人利用deepfake科技，將其臉孔移到謎片上，引發新一波的討論，甚至連蔡英文總統都出面高呼要進行修法。

撇開為高雄城中城大火46條人命轉移焦點的爭議，處罰這種變臉的行為，真的需要修法嗎？還是其實只需要切實執行刑法以及性騷擾防治法規定就好了？

首先，刑法第235條規定，散佈猥褻影像，處二年以下有期徒刑、拘役或併科九萬元以下罰金。只要針對每一個影片都分別追訴、處罰，行為人就難逃牢獄之災。

再來，性騷擾防治法第2條第2款也規定，播送影像，而有損害他人人格尊嚴者，構成性騷擾行為；依據同法第20條，得由直轄市或縣市主管機關處以最高10萬元之罰鍰。

換言之，如果是將其他人的臉移花接木到謎片主角之上，就構成刑法的散佈猥褻影像罪；就算影片內容不到猥褻影像的程度，也顯然會構成損及相關人士人格尊嚴的性騷擾行為，而可以由地方主管機關課處最高10萬的罰鍰，相關犯罪所得直接蒸發，也可以讓不肖的行為人獲得最起碼的教訓。

此外，如果犯罪行為人因製作相關變臉影片獲得大幅利潤，還可以按照影片的內容，分別依據刑法的規定沒收他的犯罪所得，或依據行政罰法第18條的規定，提高罰鍰使他無利可圖。

個人覺得，過於專注報導這些被換臉的名人、網紅，反而讓這事件的受害面失焦，本質上這些換臉行為就是性霸凌跟性羞辱，不難想像會有人利用這些技術製作影片，在校園或職場的環境裡對他人進行嘲弄跟欺壓，尤其正在經歷性摸索跟焦慮的teenager應該是風險最高的群體。

為了避免修法緩不濟急，建議政府機關儘速執行現有的法令，依性騷擾防治法以及刑法對於行為人加以嚴懲，而不是每次遇到爭議就吵著要修法，反而模糊了焦點，也耽誤了時間。

（作者為泰鼎法律事務所）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※