2021年是中國共產黨第一個百年，從年頭到年尾，各種慶祝活動及檢討會議接踵而至。中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議將於今年11月8日至11日在北京召開。預料這次會議將審議歷史決議，總結中共全面想法經驗，同時吸取各地區各部門各方面意見和建議。

這次會議的關鍵是中共黨史上的第三份歷史決議。前2份歷史決議是1945年中共六屆七中全會通過的《關於若干歷史問題的決議》，以及1981年中共十一屆六中全會通過《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，前兩份歷史決議的通過分別代表著中共前領導人毛澤東和鄧小平在黨內領導地位的鞏固和確立，並對黨內遺留歷史和路線問題做出結論，而此次決議則是習近平主政時期的歷史和路線代表，故引發外界關注。

然而有媒體卻認為，適逢中共二十大前，最高層面臨「大換屆」，因而更加引人關注中共高層人事變化。更有媒體認為，六中全會「研判歷史」意在為即將於2022年召開的二十大鋪陳，習近平將為尋求再次連任、長期執政「找個說法」，無論外界對六中全會如何解讀揣測，都無礙於六中全會對於中共歷史及路線確認的重要性。

當年十八屆六中全會時，習核心正式確立，辦好「中國」的事情，關鍵在黨，從嚴治黨；加強和規範黨內政治生活、加強黨內監督是全黨的共同任務。同時，中國共產黨黨內監督條例強化中紀委執行黨內監督頂層設計的角色。

每當中共審議歷史決議時，便是蓋棺論定初步結論的重要時刻。在今年當中，習近平無論七一談話、十一談話或是10月9日談話都已充分表述展現中共發展的過程、所承擔的責任與所遭遇到的挑戰；然而，六中全會無疑是習近平上台後自十八大以來，以習近平為核心的中共中央領導班子帶領全黨全國各族人民取得新的重大成就，「黨心、軍心、民心空前凝聚振奮，中國國際地位日益鞏固，為實現中華民族偉大復興提供了更為完善的制度保證、更為堅實的物質基礎、更為主動的精神力量」。六中全會審議歷史決議，既有時代性，更有明確的目標性。

六中全會總結的究竟是什麼呢？除了中國共產黨的百年奮鬥過程、成就和歷史經驗外，是增強四個意識（政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識），堅定四個自信（道路自信、理論自信、制度自信、文化自信），做到兩個堅決維護（堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位；堅決維護黨中央權威和集中統一領導，確保全黨步調一致向前進的需要）。這些教條看似宣傳意味，實則卻包含今日中共帶領大陸發展的指導思想與戰略守則。

其中，關鍵之處在於中國共產黨都必須銘記「生於憂患、死於安樂，常懷遠慮、居安思危」，堅持四個全面。事實上，每逢中共審議歷史決議便是共黨重要歷史定調，六中全會回顧中共百年奮鬥的過程、成就及歷史經驗問題，既統一思想說法，也替階段性的任務，留下檢討和歷史定調的文字。

回顧中國共產黨第十八屆至第十九屆中央委員會，自2016年中共十八屆六中全會啟用，取代之前胡錦濤時期沿用下來的「以胡錦濤、習近平同志為總書記的黨中央」；2017年中共十九大召開以後，「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入黨章，以習近平為全黨最高領袖的領導體制，確立了習核心。習近平總書記既有繼承毛的部分，也有繼承鄧的部分；對於習近平總書記來說，汲取毛鄧長處，有延續正統的意味。面對2022年二十大，鞏固習近平連任後的核心地位及實現「第二個百年」目標，顯然是六中全會審議決議的意義。

總之，對歷史問題定性並下結論是一件莊嚴重要的定調，十九屆六中全會說明中國共產黨百年奮鬥的成就和歷史經驗，在2021建黨百年之際，開啟全面建設社會主義現代化國家目標、在新時代堅持和發展中國特色社會主義；堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。

除了對於中共黨史的歷史意義，六中全會審議決議推進中共的自我革命、提高全黨鬥爭本領和應對風險挑戰能力、永保黨的生機活力，團結帶領全國各族人民為「實現中華民族偉大復興的中國夢」而繼續奮鬥的需要，關鍵點仍在達成中國夢及建構新時代中國特色社會主義。面對第二個百年奮鬥目標，中共仍執意在新時代新征程上繼續前行。

一般來說，六中全會通常聚焦意識形態、黨建等問題，此時此刻一百周年之際，更有關鍵性的意義。而六中全會承上啟下的功能誠然是外界無法忽略的重要意義，習核心理論的強化與確認面對今日中美呈現競爭多於合作來看，格外具有重要意義。習近平總書記在黨內地位的鞏固與強化靠的是政策與民心，雖然仍有不同聲音，但六中全會審議歷史決議的關鍵便發揮了一定程度安定的功能。

六中全會不只是給個說法，對於如何實現權力平穩過渡、解決民眾的問題、包容社會上和黨內有建設性的不同聲音，這些恐怕更是六中全會的重要看點。

一個剛性政黨每邁出任何一步都必須要如臨深淵、如履薄冰，三次六中全會審議決議，毛澤東讓中國站起來，鄧小平讓中國富起來，而習近平讓中國強起來且更有自信與戰略定力，雖然硬骨頭還很多很多，且前面路途的障礙更是一山接著一山，但中共的命運與中國大陸未來就在這一次又一次的審議歷史決議中給下了答案。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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