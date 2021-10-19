蔡英文總統國慶演說中所說的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」實質上等於是獨立宣告，北京除了由國台辦發言人出面駁斥一番，至今並無大動作。北京會有大動作嗎？什麼形式？什麼時候？我判斷一定會有，而且會是「強感地震」，此時只是暴風雨前的寧靜。

暴風雨需要大的醞釀，需要一點時間，所以狂風暴雨前會出奇的寧靜，基至令人有風平浪靜的錯覺。不同於20多年前的台海局勢，北京在李登輝的一番台獨言論後，倉促宣布台海導彈試射。當時，他們沒有航母戰鬥群，沒有第五代隱形戰機，沒有超級導彈，沒有任何可以局部阻擋美國軍事介入的能力。 那時大陸的經濟總量是美國的1/8，沒有任何世界級的科技產業。如果強行武統，戰爭無法迅速結束，傷亡會很大，就算最後拿下台灣，不僅無法有效統治，大陸的經濟也會倒退30年，同時遭到西方全力圍堵，這會激起內部的政權危機，並催生一個不受約束超級強大的權力形式，後者將是知識分子真正的夢魘。北京唯一的威嚇在於「把世界搞得一團混亂」，但自己也會萬劫不復，所以武統是下下策。

今天，局面已有根本的不同，大陸經濟總量拉近美國，在幾個高科技領域不亞於美國，軍事力量尚不足以與美國進行全球性的抗衡，但是近海阻止美軍有效介入已經辦得到。加上台灣內部認同對立加劇，民選空頭支票亂開，由北京發動國家統一戰爭的內外條件遠優於過去，而世界上選擇實質中立，甚至基於己利站在北京那邊的國家則越來越多。亦即，北京有更多進退空間，更多的選項來決定對台施壓的時機、地點和方式。尤其西藏、新疆和香港的局勢都已經有效地控制住，處理台灣必然也已列入國家議程。

2020年5月，解放軍將領喬良的宏文實際上代表了北京的戰略指導方針，以下再節錄幾項重點：

──「中美角力分出高下之時，沒有了（或大大降低）美國因素，收復台灣，如探囊取物，遇佛殺佛，見僧殺僧，試看誰敢做絆腳石！」

──「一言蔽之，就是要不斷提高和增強中國掰手腕的力度，也最大程度上壓縮外部約束中國崛起的因素，讓見高下的那一天提早到來。」

──「現在是結束這種遊戲的時候了。中國只需要用一次實際行動（什麼行動，可以讓美國及台灣當局去猜），向台灣民眾、也向世界做一次鄭重宣示：台灣在中國的『大炮』射程之內，這就是最後的真理，台獨之心必須死掉。這就夠了，其他廢話少說。剩下要解決的，就是中國與美國的問題了」。

可以說，北京把增強本身全面的力量作為首要任務，至於對美、對蔡鬥爭則是動態的，而且強調由他們來決定打仗的戰場和時機。因此，蔡總統的國慶演說出來後，北京高層不會立刻有大動作，因為那看起來像是被拖著走，而且會打亂他們原先規畫行動的節奏，但又不能拖太久，否則像是軟弱無力。

至於是什麼樣的大動作，我判斷只有兩種可能：一是準戰爭狀態的大規模軍事壓力，目的是用事實證明西方無力救援。二是與美國達成某種控制台獨的協議。其實在民主黨柯林頓總統期間，美國策士一直有「中程協議」的構想，現在他們又重回政府幕僚群中。而美國瞞著當事國，滿口堅守承諾的同時，突然又丟出一項美國脫身協議的情況，早已司空見慣。無論是哪一型的暴風雨，其規模必然非常可觀。

（作者為資深媒體人）