日前某位立委堅持用台語質詢國防部長，再度引起社會對語言使用的關心。雖然該位立委台語講得非常「輾轉」，尤其曾在「大港開唱」的活動大飆粗口，引起年輕人的同聲附議拍手鼓譟，但是這樣使用母語就是愛台灣嗎？

我知道很多很有台灣心、台灣情的人一直不諒解國民黨過去的獨尊國語，罷黜台語、客語、原住民語的語言政策；不能忘懷小時候因為講方言被罰站，被貼著狗標，被罰錢的不愉快回憶。現在變本加厲，什麼都要討回來。但看到這種口口聲聲講愛台灣，卻在做些蠢事，又飆粗口的現象，令人難以苟同。

以經濟學的角度來看，語言、度量衡、貨幣都是溝通的媒介。單一的標準令人較容易掌握，不會無所適從，產生所謂的「交易成本」。交易成本包括思考運作、評估、監督，各式各樣附加進去的成本，是資源有效率運用的障礙。選擇一個有效率的語言當成溝通工具就很重要。

更重要的，人的時間資源是有限的，1天就是24小時。小學生學習的時間有限，現在要學一大堆的小地區知識，例如鉅細靡遺的台灣原住民歷史，實在浪費時間。而語言的學習，除了中文，應廣泛地學習世界主要的通用語言。在瑞士，一個人能精通好幾國語言。台灣沒有那個環境，應是每個人依自己興趣而學習一兩種外語，讓自己國際化，也讓台灣在國際社會更能走得出去。

然而，判斷一個社會的進步與否，關鍵就是精緻的文化。其包含著真、善、美，是努力的結果，是歷代篩選累積後的產物。隨隨便便、粗粗俗俗的東西是不登大雅之堂的。精緻的文化表現在語言上最重要的就是可以反覆吟誦的詩詞、流傳千古的小說及令人陶醉、天籟之音的歌曲。

中文字很神奇的是，我們的用字從到漢代以後，筆畫以曲線為主的小篆逐漸被直線特徵較多、更容易書寫的隸書取代。之後唐代的隸書再演化成楷體或行楷，迄今幾乎一模一樣。但是西方莎士比亞時代（明朝中葉萬曆年間）的英文跟現代英文差別已經非常大，遑論更早之前的中古英語或古英語。可是漢唐留下來的文字就沒這個問題，基本上我們大都看得懂。

有趣的是，古文、詩詞用台語、客語來吟誦，可以更有韻味。這是值得學方言的一個理由。根據楊雄《方言》的記載，今之閩南語在兩千年前是河南一代的方言。而閩南語的文讀，即黃俊雄布袋戲人物的唸白，就是承襲漢朝以前的官話，在古代稱為雅言或通語。

但古代的雅言為什麼今日卻偏安東南，落腳在福建的閩南地區呢？答案就在晉朝的永嘉之亂，中原人士受不了連年的戰亂，渡過長江南遷閩南。《三山志》有「永嘉之亂，衣冠南渡，始入閩者八族。」見證此南遷的歷史，八族即林、陳、黃、鄭、詹、邱、何、胡。這也解答了為何福建有「陳林半天下」之說，因為此兩姓就是南遷的大族群。

現在我們講的國語或大陸的普通話，大多是北京地區的發音。而該地區因為古來受朝代興替、人口遷徙影響，胡漢語融合，文言古音的保留不多。反而是避難南遷的閩南語、客家話中的文讀音保留了大量的古文音。這就是詩詞用台語、客家話唸來更有韻味的原因。方言甚至也成了研究古漢語的活化石。

我有個彰化的鄉親，陳世明博士，從小家族注重漢學教育，他本來念的是商科，後讀了資訊博士。工作之餘，研究台語漢字。他用電腦幫忙從三國演義、水滸傳，西遊記，甚至明代「三言二拍」等等的古典白話小說，去找出正確的台語漢字。從他的研究中，依同義複詞、倒裝詞的各項理論找出台語正確的漢字，表達出來的台語是優美、高雅的。很多大家在KTV歌詞看到亂填的字是錯誤的。我覺得能夠這樣的深入挖掘台語的美，而不是飆粗口，才是真正的愛台灣。

（作者為中信金融管理學院講座教授、國立台灣大學經濟系名譽教授）