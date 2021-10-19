有台商在大陸接種了大陸疫苗後，在台換發疫苗接種的「小黃卡」，讓人以為蔡政府終於想通了，願意讓兩岸防疫接軌。

不料，中央疫情指揮中心卻突然政策大轉彎，除要求各地衛生局不得再發非本國接種疫苗的小黃卡外，也將已成功換發的小黃卡追回。指揮中心強調，在國外接種疫苗只能在全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）登錄，不得換發小黃卡。如此一來，民眾在國外接種疫苗後，能否順利適用國內的防疫規範，恐增添變數。

依防疫規定，在國內接種疫苗後要在俗稱小黃卡的「COVID-19疫苗接種紀錄卡」登記，隨著疫情趨緩，部分場域和商店也會依疫苗接種情況開放，而看的就是小黃卡。此外，如果民眾要出國也須憑小黃卡申請換發國際通行並經WHO認證的「國際預防接種／預防措施證明書」；目前已有些國家地區將此列為入境許可的文件之一。

換言之，就台灣民眾而言，小黃卡除了可提醒和證明是否已接種疫苗，也事關交通、行動和旅行的便利性，可說是全球進入疫情2.0後，一個促進人流與跨區互動的重要工具。

指揮中心一方面說，接種包括大陸國藥和科興疫苗在內的6種經WHO認證的疫苗都可在國內的NIIS系統登錄，但另一方面又不准境外打了疫苗的民眾換發台灣通行的小黃卡，令人聯想到就是要卡接種大陸疫苗的民眾。民眾隨身攜帶小黃卡證明自己打過疫苗是最方便，否則難道要隨時向NIIS系統查驗嗎？這完全不可行，因為一般機構和店家根本無法上NIIS系統查資料。所以不發小黃卡，就是在為難民眾、為難需要疫苗證明的機關或店家。

小黃卡之亂，除了顯示蔡政府的小氣之外，也徒增民眾的麻煩！