隨著大陸10月初派出150架次軍機迫近台灣，增加對台軍事威嚇，接著蔡英文總統國慶演說提出「新兩國論」，台海顯得風雲詭譎，國際媒體擔心戰爭迫在眉睫，俄羅斯總統普丁卻認為，爆發軍事衝突的可能性不高，因為「中國無需動武就能達成統一台灣的目標」。

為軍火貿易鋪墊

今年6月美俄高峰會前夕，普丁在接受美國全國廣播公司（NBC）專訪時就曾經表示，他對所謂中共即將透過軍事手段解決台灣問題的說法，「一無所知」；普丁最近的發言更進一步說明他的看法，他認為以北京的實力，處理台灣問題的工具很多。俄羅斯從蘇聯時代就開始與美國戰略競爭，普丁更深諳大國博弈之道，他認為北京統一台灣，既不需要也不值得出兵。如果提升到大國視角高度，理解大國博弈之道，就知道台海和平的機會從來沒有消失。

在英語媒體大肆炒作150架次共機擾台新聞的同時，另一家德國媒體《法蘭克福匯報》駐華記者也以「中國充滿風險的戰略」為題指出：軍機擾台並非預示解放軍即將攻台，習近平眼前最要緊的目標是在明年的黨代會上再獲得5年任期，因此他目前不會軍事冒險。中共確實在快速提升軍備，以攻取台灣為最高目標，但具備能力並不等於具備意願，北京目前不太可能攻打台灣。

根據普丁和德國媒體的分析，並不是代表台海不會有戰事，無須庸人自擾，而是要客觀理解台海情勢，判斷有無利用與誇大危機來獲取政治與商業利益的可能，或是故意升高緊張，試圖火中取栗。

法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率領的跨黨派代表團10月7日拜會總統蔡英文，標記法國有意願與能力協助預防衝突發生。李察曾於1997至2002年擔任法國國防部長，與軍方關係密切。甚至外界認為他此行來台不無推銷潛艦的可能性，引人遐想。

澳洲前總理艾波特10月8日也在台北玉山論壇發表演說，認為兩岸衝突迫在眉睫，艾波特說：「我不認為美國可以袖手旁觀，眼睜睜看著台灣遭吞噬。」他現任職務是英國國際貿易局顧問。這些西方政客不但沒有鼓勵兩岸建設性的和平發展，也沒有真正給予台灣實際援助，只是造成台灣人誤以為獲得國際支持強硬路線的錯覺。英媒和美媒相繼拋出美軍祕密駐台、協訓國軍的資訊，製造美國「協防」台灣的印象，也是在給台灣人灌迷湯，有為軍火貿易鋪墊的用意。

戰爭非唯一解方

台海情勢越嚴峻，政府就越有理由購買更多軍火。行政院通過2022年度的中央政府總預算案中，國防經費為3726億元，較110年度增加3%，創下歷年來最高的國防預算。若再加上將分5年逐年編列上限2400億元的特別預算，明年國防預算實際規模將衝破5200億，直逼國內生產毛額的3%。

台灣投入大量資源從事軍備競賽以滿足美國的要求，並「證明」我們有自我防禦的決心，但這真的能換得美國的安全承諾嗎？美國斯坦福大學中國軍事和安全政策研究員梅慧琳就表示，「出售武器是值得的，因為它可以幫助台灣堅持更長時間。」問題是堅持後，美國會出兵嗎？就算美國會出兵，堅持更長時間後的台灣又是怎樣的慘況？這是我們大量投注國防預算的目的嗎？

國防需要投入資源才能保家衛民，但軍事不是保障安全的唯一道路，甚至軍事應該是政治手段用盡後的最後考量。我們在國內外媒體與政客的影響下，誤以為戰爭是解決兩岸問題的唯一方法，除了備戰絕無他途。這不但限制了我們對和平的追求與想像，更糟糕的是可能讓我們不自覺地走上自我預言成真的絕路，回頭卻見到戰爭販子滿手血腥地數著台灣人的血汗錢。

德國媒體《德國編輯部網絡》曾以「西方不能在言語上激化衝突」為題指出，面對台海的緊張對立，西方國家切忌火上澆油宣揚戰爭風險，而應探討具有前瞻性的一致對華戰略。西方國家應支持台灣扮演東西文明交融的角色，而不是製造文明衝突的匕首。