高雄市老舊危樓「城中城」大火造成46人死亡、41人輕重傷的嚴重事故，高雄市長陳其邁出面道歉，表示「該負的責任，不會逃避」，並責成市政府迅速成立調查小組，調查相關單位的執法及行政管理上有沒有疏漏，進行行政責任的追究。社會局很快成立帳戶，接受各方捐款。6天下來已累積1.4億元的捐款。

人禍竟成政府吸金工具

陳其邁表示，愛心捐款將用於死亡慰助、傷者慰助、緊急與短期安置協助、傷者醫療和罹難者家屬協助等方面。撫恤亡者、治療傷者、安置生者，這些事情本來就是政府應該做的，為什麼高雄市政府要急著成立捐款帳戶、吸納民眾的錢？簡直成了變相的吸金組織。

這些年來，民進黨政府處理公安事故的SOP三部曲，就是主事者口頭表示會負責、成立調查小組、設立捐款帳戶，調查小組最後交出一份事故調查報告，或慎重其事或隨便寫寫，但最後ㄧ定束之高閣，無人聞問。台鐵普悠瑪事故和太魯閣事故避重就輕、敷衍了事的調查報告，就是箇中典型。

台鐵普悠瑪事故發生在2018年10月，即將屆滿3周年。當初這個造成18死亡、215人輕重傷的事故引發國人震撼悲慟，行政院也成立了專案小組，做成台鐵的體檢報告，洋洋灑灑提出50項肇事因素，因應此次事故成立的「國家運輸安全調查委員會」則提出了27項改進建議。

但台鐵和交通部根本沒有記取教訓，更沒有進行必要的改革，以至於兩年半後的今年4月間又發生49人死亡、247人輕重傷、更嚴重的太魯閣事故。傷心的記憶還未消褪，悲劇再次重演，這個麻木無能的政府，實在令人憤怒。

民進黨官僚解決問題沒半撇，成立捐款帳戶卻跑得比誰都快。然而，從民眾手中收取大把的善款後，政府濫用民眾愛心胡亂花錢的弊端，卻時有所聞。2014年高雄發生731氣爆案後，高雄市政府收到45億元的捐款，檢視高雄市政府花錢的名目卻是五花八門，像是「市府官員出國考察」、「在災區以外地區辦活動」、「浮編天價律師費」，甚至還進行了要價高昂的裝置藝術等等。善款的每一分錢都出自民眾的愛心，有人是捐出薪資、有人是捐出積蓄，都是辛苦錢，但高雄市政府把錢當作天上掉下來的白吃午餐，全然不知珍惜。

普悠瑪出軌事件發生後，執政者建立了紀念碑，說是要提醒社會、提升安全意識，而後太魯閣事故衛福部成立的捐款帳戶迅速募得10億元，衛福部都還搞不清楚錢該怎麼分配、使用，又有民進黨立委建議蓋紀念碑，且蓋在其選區附近，由於引發了眾怒，民進黨政府才不敢輕舉妄動。然而，政府在重大災害時發起勸募卻又缺乏完整周延的使用規畫，惡習始終未改，這次城中城大火後，高雄市政府故技重施，又要民眾捐款，大家一定要瞪大眼睛好好監管高市府會如何使用這些錢。

下台後高升者屢見不鮮

每次發生重大事故後，相關官員總說會負責，但實際情況卻並非如此。蔡政府官員說的「負責」通常有兩種結局，第一種如前交通部長吳宏謀一般，他為普悠瑪事故下台後高升中華郵政董事長，錢多事少責任輕。民進黨高官的下台負責，簡直就是柳岸花明又一村。

吳宏謀雖明降暗升，但畢竟還是下了台，另一種則是更等而下之的空口說白話式負責。例如，疫情指揮官陳時中說要為航空機組人員隔離規定放寬的「3+11」決策負責，但是直到今天，他衛福部長仍在其位、指揮官也照做，下午的兩點檔大戲天天上演，沒記過、沒扣薪，民進黨還在討論明年縣市長選舉，陳時中究竟應放在台北、新北或桃園參選勝算更大，陳時中不但不需要為「3+11」負責，民進黨還準備舉黨國之力栽培他呢。

陳其邁也說，要為城中城大火負責，但絕口不提下台，隸屬高雄市政府的調查小組，再怎麼調查也查不到陳其邁的頭上。城中城在高雄是人盡皆知的「鬼樓」，聲稱為競選高雄市長已準備超過15年，且2005年高雄市長謝長廷北上擔任閣揆後，陳其邁就被任命為高雄代理市長，不可能不知道這棟樓的危險，但他做了什麼？

城中城大火不只有行政疏失，沒有任何作為的市長更該負起政治責任；就像當年陳其邁厲聲指責台中市長胡志強要為阿拉夜店失火去職一般，陳其邁必須下台，才足以提醒所有位居要津的官員，務必保護好人民的生命財產安全，做不到就不配續留其位。