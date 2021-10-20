有幸參加中華兒女文史科技體驗營廣州團，領略大陸風光，出發前非常期待，以至輾轉難眠，當登上飛機時，甚至有種如夢似幻的感覺。團隊首個落腳點，便是位於珠江旁的酒店，珠江夜景令我流連，但隨著日出，我們也離開了廣州，前往這次旅行印象最深刻的城市韶關。

菩提本無樹，明鏡亦非台。

本來無一物，何處惹塵埃。

這是非常有名的六祖惠能偈語，來到韶關的第一站，便是知名的佛門聖地南華寺，踏入寺內，無論是來往的香客或是莊嚴穆肅的古剎，都傳遞出安詳靜謐的氣氛，參觀南華寺收藏文物的閣樓，各式各樣的文物更是令我大開眼界。

丹霞區 似山水畫

丹霞山景區，似一幅美麗動人的山水畫長卷，在我眼前舒展開來，丹霞地貌是一種以赤壁丹崖為特色的地形，在距今一億年前，造山運動使南嶺山地隆起時，這裡相對下陷，形成一個山間湖盆，周圍山上的泥沙碎石，被流水帶到盆地内沉積下来，由於當時地球温度較高，盆地内部降水較少，高溫乾燥的環境，沉積物被氧化成鐵鏽色，並在距今七千萬年前，形成了粗细相間的红色沉積地層，山坡崩塌後退，保存下來的岩層，成就現在的紅色山巒丹霞地貌。

景區內有大小石峰近七百座，群峰如林，疏密相生，高下參差，錯落有序，座座雄峰大氣陽剛十足，赤壁倒懸，險峻無比，造型奇絕，鬼斧神工，山間高峽幽谷，古木葱郁，淡雅清静，錦江秀水縱貫南北，沿途丹山碧水，竹樹婆娑，乃大自然之瑰宝。

廣深澳 欣欣向榮

在廣、深、澳，我親身體會到開發中城市欣欣向榮的活力，令我印象深刻的便是大族激光，當解說員拿著一個空白鍵盤，使用激光打印出所有的符號時，我的心情深深地隨著解說波瀾起伏。四年前我參加國際機具展覽會時，曾看過一台激光切割機，感覺工業進步的震撼，那時機具的操作員說，現在最進步的激光切割機最多也只能切割六公分厚的鋼板，我在大族激光展示的樣品中，看到的卻是十五公分厚的鋼板，令我驚嘆大陸工業的進步。

這八天的行程由文史名勝開頭，以科技城市發展作結尾，幾天的旅途，令我意猶未盡，開拓眼光的同時，也結識了許多有相同興趣的朋友，我感到非常的快樂滿足。（董正和）

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。