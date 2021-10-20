前不久，新竹市長林智堅選在連任屆滿前，無端拋出竹竹合併升格議題，方才引來「自肥」繼續選市長之譏。如今同黨的基隆市長林右昌，同樣打著國土規劃的高空，拋出北海市、大基隆市升格構想，也同樣面臨連任屆滿的局面。

兩人異曲同工之處在於都打著發展大旗求升格，卻也堅不表態放棄升格後競選的權利，到底所求為民還是為己已是昭然若揭。

以往綠營批評威權時期反民主制度不遺餘力，例如有關蔣中正總統任期的笑話是說：在天上某地，孫中山巧遇蔣，孫中山問蔣：「我壯志未酬身先死，我走後中華民國到底有沒有行憲？」蔣回答：「有啊！民國36年！」孫中山又問：「那第一任總統是誰？」蔣介石回答：「是我。」

孫中山又問：「那第二任呢？」蔣不太好意思說還是自己，於是回道：「于右任（余又任）。」第三任是誰？蔣回答：「吳三連（吾三連）。」還有第四任的趙元任（照原任）、第五任的趙麗蓮（照例連），結果原來六任總統都是蔣自己。

只是沒料到應該存在於威權時期的笑話，卻在當今民主社會即將借屍還魂。眼看綠營部分縣市長選情陷入艱困，加之現任縣市長任期屆滿後政治生命亟待延續，竟想利用中央執政、國會多數的優勢，高喊合併升格。如此一來，個人任期最多可到四任，好不愜意。

倘有個萬一，會不會又再四任屆滿後，再度尋求竹竹苗合、大台北合的構想，屆時可就是超越蔣中正五屆任期的六屆奇聞了！

看似天馬行空的諷刺，但在綠營執政後已不斷發生破壞憲政體制來尋求立、修法前例後，誰能保證台灣不會發生這種民主笑話？

綠營如要自清，何不馬上修法限制不得偷渡連任？再差，既得利益者的當事人縣市長也該宣布放棄升格後連任。若非如此，國人就該警惕六任市長的民主笑話隨時將在綠營執政時期上演。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※