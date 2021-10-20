郭冠英與林毅夫的夫人陳雲英在慶祝辛亥革命110周年的活動上合照。（圖／郭冠英提供）

我在慶祝辛亥革命110周年的活動上，與人談起林毅夫的事情，我說林過了25年的刑事追訴期，仍然不准回台，實不合法理。 尤其是說他的追訴期要從他被發現潛逃而算起，而他是投奔10多年之後才被發現，故從那個時候開始算。用這個荒謬理由來圓謊更是可笑。

哪知有一個人聽了卻非常不高興地說，軍人叛逃是終身追訴，所以沒有結束的時候。我說這完全說不通，就算不談追訴期，就以解嚴以後，中國共產黨已經不再視為匪、不是敵對團體之理，也不能再對林求罪。

就如以前內戰時投降共產黨的人，都可以來到台灣省，何況以前要殺蔣經國、謝東閔的暴力台獨工作者，都可以無罪回台，還受到尊崇從政，而且洪仲丘案以後，軍法已經廢了，又有哪一條法可以追訴遙遙無期呢？

結果這人很不高興地離席而去。我對在場的人說，這個人已不願再談，我不再與你們續談下去，以免成為這是我單方面講話，他無法再辯駁。

半小時後我與另外一位女士在談話，一位女士很熱烈地來與這位女士打招呼。我一看有點面熟，一想這不是陳雲英嗎？她是林毅夫的太太。

我立刻報名，她也說對我久仰，我們就很愉快地談了近兩個鐘頭。其實她的事情我非常清楚，我只是把以前我講過的事理再講一遍而已。

我也講了政戰官楊浩的文章，是我推薦到報紙上去發表的，我說你認不認識楊浩？

楊浩是2020年新黨的總統候選人楊世光的父親，他是當年處理林毅夫案的政戰官，寫了一篇很好的文章〈林毅夫潛逃事件始末〉。講了軍方對陳雲英多所照顧，並給撫卹金。

也就是軍方在第一時間就知道林毅夫投奔自由了，後來說要從知道他潛逃起才能夠算追訴期的說法，完全是假的。本來一開始是基於善意的掩飾，只是後來又因統獨的矛盾，必須惡意地扯謊，弄得很複雜。

我寫了很多為林毅夫講話的文章，比較完整的一篇是〈金門重開，再登馬山〉，文中還說林毅夫是抱著個籃球游過去的，後來我知道並沒有這回事。陳雲英也講，林毅夫從小生活在宜蘭的海邊，游泳個3000公尺不成問題。

她也提到林毅夫對於國家統一，中國強盛有很大的使命感，因此他們一交往，林毅夫就送了她一本好像是民國60年出版的《錦繡中華》畫冊。林毅夫在1979年投奔大陸，陳雲英在1983年就可以出島會夫，這本書就在她離開台灣的時候不知道放到哪裡去了。她很想再找一本舊書來珍藏。

這使我想起桑品載所寫的〈一張照片的故事〉，也就是因為「錦繡河山」而使一個兵被槍斃。這個人叫錢貴，是桑同碉堡的兵，家裡在黃浦江的外灘開一個商店，38年他糊裡糊塗地登了軍船來台灣，結果在當時很紅的台視劉震慰所播的《錦繡河山》節目上，看到一張照片，正是他家，他就急切的想要回家。 錢貴最後在馬祖游泳去對岸，抱著一個排球，沒想到浪又把他沖回來了，他興高采烈地登岸，結果被抓起來，桑品載被找去看滿身溼淋淋的他，驗明正身。

當然這事處理很簡單，可能等他衣服一乾，就槍斃了。

如果林毅夫也是迷游又回了馬山，那絕對是祕密槍決正法。陳雲英是小我4屆的政大同學，她是中文系，我是政治系的，她還記得當時的醉夢溪步道已經修好，林毅夫與她散步的事。

陳雲英還提起一位女同學，她介紹了一個男士與她交往，結果沒有成功，這男的說我想追妳。但陳雲英已有所屬，故此事就沒有下文。

但這個陳交好的女同學，後來是非常非常的有名，也是八卦新聞的頭條大明星。陳一講這個女同學名，大家都又驚又笑。

在黃埔軍校校史館裡，有幅蔣中正在民國64年去世的時候，陸軍官校生的血指簽名狀。據學校友人介紹，陳幗忠所掩蓋的下方即為林正義（林原名林正義，後改林正誼，後再改為林毅夫）簽名。林毅夫跑掉以後，為了避免尷尬，就用一張紙，把他原來的簽名給貼了起來。（圖文／郭冠英提供）

談話中有一位對國軍歷史瞭解，而且愛國的一個人在旁邊聽著，他回到房間就傳給我黃埔軍校校史館裡的兩張照片。那是蔣中正在民國64年去世的時候，陸軍官校生的血指簽名狀。此人說：「據學校友人介紹，44期的陳幗忠所掩蓋的下方即為林正義（林原名林正義，後改林正誼，後再改為林毅夫）簽名。林毅夫跑掉以後，為了避免尷尬，就用一張紙，把他原來的簽名給貼了起來。」

【未完待續】