美國第一位黑人參謀首長聯席會議主席、國務卿鮑爾（Colin Powell）於日前因新冠肺炎併發症去世，享壽84歲。根據「美國有線電視新聞網」（CNN）的報導，鮑爾患有帕金森症及骨髓癌，並自稱已經為這兩種病症努力奮鬥，同時要大家不要為他感到遺憾。

今年7月12日在接受美國資深媒體人伍華德（Bob Woodward）電話採訪，據信也是過世前最後一次的訪問時，鮑爾針對他的綽號「不想打仗的戰士」（reluctant warrior）表示，「的確，我是一位不想打仗的戰士，我不喜歡戰爭，我也不想成為一位戰士」。他也認為美軍應該撤出阿富汗，因為美國絕對打不贏這場戰爭，會贏的是阿富汗人。

鮑爾並非畢業自美國的正統軍校，而是在紐約市立學院讀書時，加入了預備軍官團（ROTC），畢業後即進入軍隊服役，共達35年之久。他曾經2度被派往越南戰場，也受傷過2次，以及1989年美國出兵巴拿馬戰役，所獲各種勳獎章無數。1989年晉升為四星上將，擔任參謀首長聯席會議主席，被認為是美國在第一次波灣戰爭取得勝利的一大功臣。2000年12月被小布希總統提名為國務卿。

鮑爾一生的軍人生涯，可謂是身經百戰，給他一個「沙場勇士」的封號絕不為過。然而在他過世前的最後一次受訪中，竟然自稱他是「不想打仗的戰士」及不喜歡戰爭，也不想成為一位戰士，這是多麼的諷刺，同時也表達了他的無奈。

如今台海兩岸關係日趨惡劣，一點都沒有改善的走向；世界各主要國家都為台海的緊張情勢感到憂心，輿論也將台海視為當前全球最有可能爆發戰爭的地區。雖然蔡總統強調，我們的善意不變、承諾不變，維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變。但蔡總統的談話總是讓人感覺虛無飄渺和無法相信，並常讓人留下一句「聽其言、觀其行」的看法。畢竟「坐而言不如起而行」，空口說白話將是於事無補。

雖然「軍人的事業在戰場」，曾擔任軍人及外交官最高職位的鮑爾，在臨老之際說出他對戰爭的看法，足供後人警惕。對比當今蔡政府一些不怕打仗或準備好作戰，也毫無軍人背景的白目官員，以及種種不斷挑釁中共政權的無腦言論，乃是一記當頭棒喝；對一些無知的百姓，又何嘗不是一項醒世警語？

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