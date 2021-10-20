國防部發言人史順文針對外媒大陸8月份發射極音速飛彈的報導表示：「國軍嚴密掌握，並將進一步研判，研擬發展相對應的策略及能力，維護國家安全。」搞笑的是，美國《Defense News》網站8月5日報導，美國導彈防禦局（MDA）宣布終止了此前開展的極音速飛彈專案。連美軍都拿解放軍的東風-17和俄羅斯的先鋒與匕首飛彈沒辦法，難道國軍就行？

不行就說不行，這個賽局太昂貴，根本就不是該我們玩得起的，何不直接說：國軍不加入美中軍備競賽。

研發極音速飛彈非常困難，難在哪兒呢？第一，極音速飛彈速度極快，從6馬赫到20馬赫都有，如果末端乘波飛行、可變軌，再加上彈體匿蹤設計和塗覆隱身塗料，追蹤極為困難。第二，沒有合適的攔截飛彈。

過去美軍發展方向錯誤，一味追求巡弋飛彈的極音速，這個技術跨度極大，最終以失敗告終。而中俄極音速飛彈屬於助推-滑翔的高超音速武器，它的超然衝壓引擎助推到大氣層之外，然後以滑翔姿態高速返回大氣層、並依靠氣動升力，以打水漂姿態滑翔，進行遠距離打擊。

研發極音速飛彈極困難，要想攔截更是難上加難。只有兩種方式可以攔截：第一，改善現有的反導系統，特別是針對近太空的多元化偵測與追蹤能力，使其成為攔截極音速飛彈的手段。第二，雷射武器。

雷射武器是最具發展前景的武器，各軍事強國也都在投入大量的資源研發，美軍就把雷射武器裝備到伯克級驅逐艦上。目前的雷射武器只能在近距離攔截小型目標，例如無人機或小型飛機等，攔截大型飛彈還不行，但已經不遠了。

限制雷射武器性能的主要因素有兩個：第一，雷射功率不足。第二，雷射光在大氣中受到空氣、水蒸氣及雜質的影響而快速衰減。因此，太空強國研究如何把雷射武器部署在太空，就可消除大氣的影響，目前還沒有實現，但快了。

國軍既不具備反彈道飛彈能力、也不具備太空偵測能力、更不具備雷射武器能力，守好自己的一畝三分地就已經功德圓滿了，極音速飛彈真的與我們無關。

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