疫情指揮中心副指揮官陳宗彥回覆記者提問時，脫口「大陸是哪個國家？」引來群嘲，記者改口稱「中國」，其實也屬三觀不正，應稱「中國大陸」。

依「中華民國憲法」，大陸是哪國？就是我國。

世上很難找到另一個自稱主權獨立的國家，對自己的憲法嗤之以鼻；總統以不存在的「中華民國台灣」奸巧違憲，還能獲得817萬選民認證，並以「主流民意」為口實，持續踐踏憲法。上樑不正，下樑自歪，官僚從惡如流，自不待言。

若問中共官員，台灣是哪個國家？自然也是「我國」，對岸不認中華民國憲法，主張卻合憲。論現實，兩岸分治，卻同屬一中，全世界大部分國家也都認可，因此台灣有個「陸委會」，也沒哪個妄稱「中華民國台灣」的官僚敢改稱其為「中國會」。

中華民國簡稱中國，中華民國台灣簡稱中國台灣，即便你認你的，我認我的，卻仍脫離不了「中」字。台獨深恨「中」字，連「中肯」都要改成「台肯」，陳宗彥是否也不知「陳時中」是哪位？要改稱「陳時台」才聽得懂？

陳宗彥也是內政部次長，2019年內政部修訂「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」時，陳宗彥亦口稱「大陸地區」、「台灣地區」，「赴陸」等正式官方稱法，最無理由裝傻的人，現在裝傻是演給誰看？

可憐，台獨甩不掉「中」字，就是甩不掉，每個官僚都依中華民國憲法就任，每個拿中華民國身分證的台獨也始終都是中國人。甩不掉，只好在各種場合裝傻。

倒是，陳宗彥是哪國人？

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