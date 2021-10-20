看起來溫文儒雅、虛懷若谷的模樣，一旦攬權立刻翻臉如翻書，怎麼民進黨高官都同一副德行？

昨日下午疫情指揮中心日常記者會，總指揮陳時中赴立院備詢，由副指揮官陳宗彥上場代打，有記者追問「民眾拿大陸接種證明換發小黃卡」問題，陳宗彥臉色一沉反問：「你說有從中國回來的民眾是不是？」「因為你講大陸，我實在不知道哪一個國家！」強烈針對性震驚全座。

從蔡總統雙十國慶提出升級版的兩國論後，政府大小官員們堂而皇之、毫不避諱地開始乳滑（辱華），加上美國入境認可大陸國藥、科興疫苗而沒台灣高端的份，更加使得官員沒面子，就在小黃卡上作文章、找麻煩。

官員們的意氣之爭，苦的是老百姓、苦的是台商，為什麼很容易解決的事要搞得那麼複雜？當初BNT疫苗進不來是卡在｢复必泰｣三個簡體字上，現在小黃卡承不承認國藥、科興疫苗也推三阻四，是怎樣？不搞到天怒人怨不甘心是吧？還要死多少人才肯罷休？老百姓的身家性命重要，還是官員的意識形態重要？

平日記者會由陳時中發言，多少還保留點形象，堂堂副指揮官、內政部政務次長竟然拿不識｢大陸｣向層峰表態，不覺幼稚？小孩玩大車，防範疫情如何能做得好？

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