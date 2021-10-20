台獨大師林濁水接受黃暐瀚在電台專訪時，林對黃國書坦承擔任線民深表歉意一事，沒有絲毫肯定，與其他民進黨諸多立委對黃國書的溢美之詞，明顯有落差。林濁水也透露，促轉會曾經邀請他去翻閱自己過去被監聽與跟蹤資料，但林直接拒絕，因為都已時過境遷了，基本上沒有意義。這種作法與羅文嘉就高下立判了。

在黃國書還沒自爆曾是線民之前，民眾鮮少知道戒嚴時期情治單位為了掌握情資，執政黨為了順利贏得選舉，透過線民全面掌握情資的情況。幾乎所有政治人物都被全面監控，尤其是反對派人士，線民不只來自一個單位，有時身邊的助理、司機，都可能是各情治單位派來的線民。

促轉會為了證實這些線民曾經幹過的勾當，揭露國民黨當年的醜事，透過管道一一通知當事人到促轉會「認證」，類似林濁水的狀況。無非是要當事人勇於站出來批判當時的國民黨。其實，情治單位的線民工作現在中斷了嗎？恐怕是更嚴重吧！電子監控可是無時無刻不在進行。

或許林濁水看出促轉會心態可議，選擇拒絕。林濁水也說，促轉會這樣東洩一點、西漏一些，故事就被東拼西湊，而促轉會說要呈現真相，卻變成了不真相委員會，若涉及更多善意第三者呢？真是不應該。

當促轉會已經搞不清楚自己的任務在於化解對立，且已淪為特定政黨打擊政敵的機構，真的與東廠何別？羅文嘉選擇為自己平反，林濁水選擇向前看。不論如何，促轉會不應該再揭舊瘡疤，加劇族群割裂，促轉會是解散的時候了。

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