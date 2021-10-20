網紅小玉的「換臉」事件，鬧得沸沸揚揚，「驚動」了政府當局，連身受其害的蔡英文也撇開了高雄惡火46條人命的大事，連夜發稿，強調必須立法以遏止。

「換臉」之惡，不但侵犯了肖像權，且亦是對個體的污衊與毀謗，稍有法律知識的人，皆知其為「惡」，但一來因為此「惡」無關乎己，二來甚至可以因其「惡」而獲利，故此不僅不聞不問，甚至有意無意間推波助瀾，以享受更大的利益；但是，「惡」是有傳染性的，尤其是作惡的手段，極易模仿，一旦加以縱容，就將寖成風習，人人皆可仿而效之，流而不返，即可能「反噬」於己。

民進黨當局，當初在許多網軍以「換臉」方式，羞辱、污衊連勝文、韓國瑜的時候，不但默不作聲，甚且樂得觀此好戲，蓋因此舉對其有莫大的政治利益，力加縱容；如今事臨己身，才察覺到這股「反噬」的力道，因此才想到要修法以因應，雖說是亡羊補牢，其實為時已晚，也早被人看破了手腳。

據說劉備在其遺詔中叮囑劉禪，「勿以善小而不為，勿以惡小而為人」，其實所謂的「善」與「惡」，儘管界義模糊，還是有其基本原則的，但世人的判斷標準，卻往往以自身的利害為基準，無關乎己，為之而無傷，而有傷於己，則氣急敗壞。此正如別人家失火，觀者促擠，雖不乏悲憫之心，但「觀看」之喜，也往往溢於顏色；但一旦火燒延於自家，則痛哭嚎涕，幾不欲生，皆是以自家利害為考量。

其實惡無大小，皆有其可怕之處，縱容小惡，終將難免成為大惡，一旦反噬現象出現，再要反悔，也就來不及了。

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