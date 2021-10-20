2021年全球經濟最重大事件，很可能不是新冠疫情後經濟復甦，而是絕跡近40年的通膨巨獸再次出柙肆虐。通膨再起已經從原先的臆測、懷疑到確定，甚至就已來到眼前。今年年初美國曾有一場通膨風險大辯論，起因是拜登上台後推出數兆美元的紓困與刺激經濟政策，前財長桑默斯抨擊刺激政策「過火」，將會引發通膨；財政部與聯準會則強調無通膨之虞，這場辯論最後當然不了了之，因為時間未到，結果不知。

鮑威爾承認通膨將走高

現在可以為這場辯論作出結論：所有數據都反映通膨力道正在增加。美國消費者物價指數逐月增加，近4個月已達5.4%左右，為近30年來新高，原本咬定這是「短暫現象」的官方也改口了，聯準會主席鮑威爾9月底到國會備詢時承認，未來幾個月通膨將維持高檔、時間會比預期的久。這波通膨並非美國「獨享」，隱約之間已有全球性通膨的態勢。英國央行周日才表示對通膨加劇的憂慮，認為物價大幅上漲將持續至明年，英國8月的通膨已升至3.2%，向來憂心通縮的歐元區，通膨已經上漲到3%，超過原先訂定2%的目標區，印度通膨也達6%左右，超過原訂4%的目標區。

大陸9月通膨率不到1%，但生產者物價指數（PPI）年漲高達10.7%，創下有紀錄以來歷史新高；日本類似，國內通膨低但生產物價上漲率已達十多年新高，其他歐美的生產物價都飆上10%以上；這代表的是後續還有物價上漲要傳達到後端的消費者物價，通膨尚未結束。

從上世紀80年代，美國傳奇性的聯準會主席伏克爾以近20%的高利率制伏通膨巨獸以來，將近40年的時間，主要經濟體不再有通膨肆虐，即使經過了幾次經濟高成長或為因應金融危機而大幅降息，甚至金融海嘯之後的量化寬鬆，都未出現通膨，許多人都認為「通膨已死」，各國央行防通縮之心遠甚於防通膨，雖然期間的寬鬆政策，也讓專家警示通膨風險，只是從未成真。

但這次通膨再起已經非常明確，而且展望未來，大宗商品的漲價、供應鏈的混亂、商品短缺（如晶片）、能源價格的飆漲、船運貨櫃的卡滯等不利因素仍持續，基本上已沒有人看好通膨是「短期現象」，多認為會持續到明年下半年，更悲觀者則已警告，如因應無方可能重演上世紀70年代停滯性通膨的惡果。

台灣當然無法倖免於這波全球性通膨壓力；上月國內通膨上漲已達2.63%，這個數字已遠比過去長期維持的1%到2%高出不少，而且，這應該是這波通膨的開端而已。

應及早升息 緊縮財政

國內物價上漲來源有二個，一個是所謂的輸入型通膨壓力，最明顯的是原油、大宗商品等，幾乎完全依賴輸入，如果國際原油或是大宗商品（如進口糧食、煤、鐵礦石等）大漲，國內物價必然上漲。另一個是內部因素，例如低利率與寬鬆的貨幣政策、鉅額的財政政策、高漲中的服務類價格（即薪資）等，都會助長通膨。

國際的外在因素非操之在我，因此對輸入型通膨除了匯率外，能著力處不多；內部因素則多操之在己，遺憾的是在這些因素上，蔡政府幾乎是完全「反向操作」：在通膨火苗已起、國內經濟成長又亮麗情況下，仍堅持開國庫發大錢，大搞五倍券，房價早已漲過上波高點，卻仍維持低利率、寬鬆貨幣政策，明年起又要調高基本工資5.21%、公務員調薪3%等，所作所為都是助長通膨之火。

如果關注「庶民經濟」，通膨火苗早已燃起，上周國內最大的餐飲業者王品集團宣布本月25日起，旗下15個品牌全部漲價，幅度在5%左右，原因是原料、食材上漲、工資又攀升，接著就是另一個餐飲集團漢來美食要漲價，預計幅度在10%到15%；更早前小吃店、夜市的許多攤商已悄然漲價，在餐飲業龍頭老大漲價帶動下，是否啟動另一波上漲，值得再觀察，但通膨再起已無疑慮。

從歷史經驗看，防止通膨最重要的原則是：提早出手、防患於未然，一旦預期心理形成、通膨成形甚至星火燎原後，要壓下通膨就必須付出更龐大的經濟與社會成本。因此，政府應及早升息、貨幣政策從寬鬆轉緊，財政政策方面更應緊縮，切忌再搞類似五倍券這種亂撒幣的政策。